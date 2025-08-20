Beim FC Sion steht ein Abgang kurz bevor. Anton Mirantschuk steht vor einer Rückkehr in die Heimat. Trotz durchwachsener Leistungen winkt ein satter Gewinn.

1/4 Anton Mirantschuk steht kurz vor einer Rückkehr in die Heimat. Foto: Pius Koller

Nach knapp einem Jahr wird Anton Mirantschuk Sion und das Wallis wieder verlassen. Wie von Blick Ende Juli angekündigt, wird der Russe in seine Heimat zurückkehren.

Laut der Walliser Zeitung «Le Nouveliste» hat sich Mirantschuk am Dienstag bereits von seinen Teamkollegen verabschiedet. Der Spielmacher steht demnach vor einem Wechsel zu Dynamo Moskau, dem Stadtrivalen seines eigentlichen Stammvereins Lokomotive Moskau. Der aktuelle Tabellenelfte der Liga wird von Valeriy Karpin (56) trainiert, der in einem Doppelmandat auch die russische Nationalmannschaft führt. In dieser Funktion hat er Mirantschuk bereits für die anstehenden Testspiele gegen Jordanien und Katar im September aufgeboten.

Als Ablöse für Sion ist von rund 2,5 Millionen Franken die Rede – also etwa die Hälfte von dem, was sich die Walliser vor ein paar Wochen erhofft haben. Sion-Präsident Christian Constantin bestätigte gegenüber der Quelle zwar die Gespräche, nannte aber keine Zahlen. Nichtsdestotrotz winkt Sion für den Russen ein satter Transfergewinn: Mirantschuk kam im September 2024 ablösefrei ins Wallis. Obwohl er in 25 Einsätzen die hohen Erwartungen mit zwei Toren und drei Vorlagen nie wirklich erfüllen konnte, wird er sich nun für eine Millionenablöse wieder verabschieden.

