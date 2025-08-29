FC Thun leiht Mittelfeldspieler von Karlsruhe aus

Der FC Thun rüstet auf und holt Noah Rupp zurück in die Schweiz.

Darum gehts FC Thun verpflichtet Noah Rupp als Leihgabe vom Karlsruher SC

Rupp kehrt für drittes Schweiz-Abenteuer zurück, spielte zuvor bei Stade-Lausanne-Ouchy

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

Leihzugang für die Berner Oberländer: Der FC Thun verpflichtet den 22-jährigen Mittelfeldspieler Noah Rupp für eine Saison per Leihe vom Karlsruher SC. Wie die Thuner selber bestätigen, haben sie nach Leih-Ablauf eine Kaufoption.

Für Rupp ist es das dritte Schweiz-Abenteuer, denn bereits letzte Saison war der gebürtige Schweizer von seinem Arbeitgeber – Karlsruhe SC – an Stade-Lausanne-Ouchy ausgeliehen. Rupp wurde beim FC Luzern ausgebildet und spielte schon für diverse U-Nationalmannschaften.

