Rückkehr in die Schweiz
FC Thun leiht Mittelfeldspieler von Karlsruhe aus

Der FC Thun rüstet auf und holt Noah Rupp zurück in die Schweiz.
Publiziert: 15:10 Uhr
1/2
Neuzugang aus Karlsruhe: Der FC Thun verpflichtet Noah Rupp auf Leihbasis.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • FC Thun verpflichtet Noah Rupp als Leihgabe vom Karlsruher SC
  • Rupp kehrt für drittes Schweiz-Abenteuer zurück, spielte zuvor bei Stade-Lausanne-Ouchy
  • Der 22-jährige Schweizer durchlief diverse Stufen der U-Nationalmannschaft
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk

Leihzugang für die Berner Oberländer: Der FC Thun verpflichtet den 22-jährigen Mittelfeldspieler Noah Rupp für eine Saison per Leihe vom Karlsruher SC. Wie die Thuner selber bestätigen, haben sie nach Leih-Ablauf eine Kaufoption.

Für Rupp ist es das dritte Schweiz-Abenteuer, denn bereits letzte Saison war der gebürtige Schweizer von seinem Arbeitgeber – Karlsruhe SC – an Stade-Lausanne-Ouchy ausgeliehen. Rupp wurde beim FC Luzern ausgebildet und spielte schon für diverse U-Nationalmannschaften.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
4
7
12
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
4
8
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Luzern
FC Luzern
4
1
7
5
FC Basel
FC Basel
4
1
6
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
7
FC Zürich
FC Zürich
4
-4
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
4
-2
2
11
FC Winterthur
FC Winterthur
4
-6
2
12
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
