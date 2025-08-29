FC Thun leiht Mittelfeldspieler von Karlsruhe aus

Darum gehts
- FC Thun verpflichtet Noah Rupp als Leihgabe vom Karlsruher SC
- Rupp kehrt für drittes Schweiz-Abenteuer zurück, spielte zuvor bei Stade-Lausanne-Ouchy
- Der 22-jährige Schweizer durchlief diverse Stufen der U-Nationalmannschaft
Leihzugang für die Berner Oberländer: Der FC Thun verpflichtet den 22-jährigen Mittelfeldspieler Noah Rupp für eine Saison per Leihe vom Karlsruher SC. Wie die Thuner selber bestätigen, haben sie nach Leih-Ablauf eine Kaufoption.
Für Rupp ist es das dritte Schweiz-Abenteuer, denn bereits letzte Saison war der gebürtige Schweizer von seinem Arbeitgeber – Karlsruhe SC – an Stade-Lausanne-Ouchy ausgeliehen. Rupp wurde beim FC Luzern ausgebildet und spielte schon für diverse U-Nationalmannschaften.
Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
7
12
2
4
8
9
3
3
5
7
4
4
1
7
5
4
1
6
6
4
-1
5
7
4
-4
4
8
3
-1
3
9
3
-3
3
10
4
-2
2
11
4
-6
2
12
3
-5
1