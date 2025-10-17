DE
Rekordmeisterinnen warten
Berner Frauen kennen Gegner im Europa-Cup-Achtelfinal

Sparta Prag, 21-facher tschechischer Meister, ist der Gegner der YB-Frauen im Europa Cup-Achtelfinale. Die Hinspiele finden am 11./12. November in Prag statt, die Rückspiele am 19./20. November in Bern.
Publiziert: vor 15 Minuten
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
Die YB-Spielerinnen jubeln über den Achtelfinal-Einzug. Dort gehts dann gegen Sparta Prag.
Foto: Nikola Kristic/freshfocus

Darum gehts

  • Young Boys Frauen-Team trifft im Europa Cup auf Sparta Prag
  • Sparta Prag ist mit 21 Titelgewinnen Tschechiens Rekordmeister
  • Hinspiel am 11. oder 12. November, Rückspiel am 19. oder 20. November
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Das Frauen-Team der Young Boys kennt den Achtelfinal-Gegner im neu geschaffenen Wettbewerb Europa Cup. Der Schweizer Meister bekommt es mit Sparta Prag zu tun.

Die Bernerinnen sicherten sich die Teilnahme an der Achtelfinals auf der zweithöchsten Stufe des europäischen Klubfussballs in der Qualifikation, in der sie sich in der zweiten und entscheidenden Runde gegen den bosnischen Rekord-Champion Sarajevo durchsetzten.

Sparta Prag ist mit 21 Titelgewinnen Tschechiens Rekordmeister, in den vergangenen vier Saisons musste der erfolgsverwöhnte Verein aber jeweils dem Stadtrivalen Slavia den Vortritt lassen.

Das Hinspiel wird am 11. oder 12. November in Tschechiens Hauptstadt ausgetragen, das Rückspiel in Bern am 19. oder 20. November. Der Sieger dieses Duells trifft in den Viertelfinals auf Anderlecht aus Belgien oder Austria Wien.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
8
4
16
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
8
7
15
3
FC Basel
FC Basel
8
6
15
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
-1
14
5
FC Zürich
FC Zürich
8
-2
13
6
FC Sion
FC Sion
8
3
12
7
FC Luzern
FC Luzern
8
1
12
8
FC Lugano
FC Lugano
8
-3
10
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
8
2
9
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
1
8
11
Servette FC
Servette FC
8
-3
8
12
FC Winterthur
FC Winterthur
8
-15
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
