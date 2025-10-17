Darum gehts
- Young Boys Frauen-Team trifft im Europa Cup auf Sparta Prag
- Sparta Prag ist mit 21 Titelgewinnen Tschechiens Rekordmeister
- Hinspiel am 11. oder 12. November, Rückspiel am 19. oder 20. November
Das Frauen-Team der Young Boys kennt den Achtelfinal-Gegner im neu geschaffenen Wettbewerb Europa Cup. Der Schweizer Meister bekommt es mit Sparta Prag zu tun.
Die Bernerinnen sicherten sich die Teilnahme an der Achtelfinals auf der zweithöchsten Stufe des europäischen Klubfussballs in der Qualifikation, in der sie sich in der zweiten und entscheidenden Runde gegen den bosnischen Rekord-Champion Sarajevo durchsetzten.
Sparta Prag ist mit 21 Titelgewinnen Tschechiens Rekordmeister, in den vergangenen vier Saisons musste der erfolgsverwöhnte Verein aber jeweils dem Stadtrivalen Slavia den Vortritt lassen.
Das Hinspiel wird am 11. oder 12. November in Tschechiens Hauptstadt ausgetragen, das Rückspiel in Bern am 19. oder 20. November. Der Sieger dieses Duells trifft in den Viertelfinals auf Anderlecht aus Belgien oder Austria Wien.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
4
16
2
8
7
15
3
8
6
15
4
8
-1
14
5
8
-2
13
6
8
3
12
7
8
1
12
8
8
-3
10
9
8
2
9
10
8
1
8
11
8
-3
8
12
8
-15
2