Wie gross fällt die Fan-Unterstützung aus, wenn Winterthur am 14. Januar mit dem Nachholspiel im Tourbillon gegen Sion ins Fussball-Jahr 2026 startet? Dieses Mal müssen die FCW-Supporter den Weg ins Wallis an einem Werktag antreten – und nicht am Wochenende.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Der FC Winterthur startet bereits in acht Tagen ins Fussball-Jahr 2026. Dies, weil die ursprünglich am 20. Dezember angesetzte Partie im Tourbillon gegen Sion einen Tag zuvor aufgrund zahlreicher Krankheitsfälle beim FCW abgesagt werden musste.

Statt an einem Samstag (um 18 Uhr wäre der Anpfiff erfolgt) wird der Match nun unter der Woche, an einem Mittwoch mit Startzeit 20.30 Uhr, ausgetragen. Logisch, dass deswegen nicht alle Fans, die am 20. Dezember ins Wallis gereist wären, wieder mit von der Partie sein können.

Deswegen schreiben die Zürcher auf Instagram: «Wer für den ursprünglichen Spieltermin am 20.12. ein Matchticket gekauft hat, am Verschiebedatum aber verhindert ist, kann sein Ticket am 8.1. zurückgeben.»

Winterthur hat übrigens gute Erinnerungen ans Tourbillon: Beim letzten Gastspiel im Wallis resultierte im April 2025 ein 2:1-Erfolg, nachdem der FCW in der Schlussphase einen 0:1-Rückstand noch in einen Sieg drehen konnte.

PS: Im Testspiel gegen den 1. FC Magdeburg muss sich die Mannschaft von Patrick Rahmen am Dienstag mit 1:2 geschlagen geben. Für Winterthur erzielt Andrin Hunziker in der 37. Minute das zwischenzeitliche 1:1.