Die Sperre von Rayan Raveloson wurde von der Liga von drei auf zwei Spiele heruntergeschraubt. Dank des YB-Rekurses verpasst der Madagasse nur noch das nächste Spiel gegen Lausanne.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Teilerfolg für YB: Die Sperre von Rayan Raveloson (28), die er sich wegen eines groben Fouls im Spiel gegen GC am 17. Dezember (2:6) eingehandelt hat, wird nach eingelegtem Rekurs von drei auf zwei Partien reduziert. Das gibt die Swiss Football League (SFL) am Dienstagvormittag bekannt.

Weil der Mittelfeldspieler bereits die Partie gegen Lugano (0:3) kurz vor Weihnachten verpasst hat, muss er nun nur noch gegen Lausanne (17. Januar) zuschauen. Für das Spiel gegen den derzeitigen Leader Thun am 25. Januar darf YB-Coach Gerardo Seoane (47) wieder mit dem madagassischen Nationalspieler planen.