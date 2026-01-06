Auf Leihbasis wechselt Lausanne-Goalie Tim Hottiger (20) für den Rest der Saison zu Challenge-League-Klub Neuchâtel Xamax.
Der Sohn des 64-fachen Schweizer Internationalen Marc Hottiger (58) schaffte es in der Hinrunde vereinzelt ins Aufgebot der ersten Mannschaft der Waadtländer, blieb jedoch ohne Einsatz.
Fürs U21-Team der Lausanner stand er in dieser Saison achtmal zwischen den Pfosten.
