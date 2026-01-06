DE
Sohn von Ex-Nati-Spieler
Lausanne gibt Goalie an Challenge-League-Klub ab

An Karlo Letica und Thomas Castella gibts derzeit für Tim Hottiger kein Vorbeikommen, weswegen er sich nun in der Challenge League versucht.
Tim Hottiger soll sich bei Neuchâtel Xamax in der Challenge League weiterentwickeln.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
Auf Leihbasis wechselt Lausanne-Goalie Tim Hottiger (20) für den Rest der Saison zu Challenge-League-Klub Neuchâtel Xamax.

Der Sohn des 64-fachen Schweizer Internationalen Marc Hottiger (58) schaffte es in der Hinrunde vereinzelt ins Aufgebot der ersten Mannschaft der Waadtländer, blieb jedoch ohne Einsatz.

Fürs U21-Team der Lausanner stand er in dieser Saison achtmal zwischen den Pfosten.

