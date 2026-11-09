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Teste dein Wissen im Quiz
Wie gut hast du in der 13. Runde der Super League aufgepasst?

Die 13. Runde der Super League ist Geschichte. Bevor sich der Fokus auf die Nati-Spiele richtet, gibts das Quiz zu den Spielen des Wochenendes. Teste dein Wissen.
Publiziert: 12:13 Uhr
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Zwischen Thun und Basel gibt es keinen Sieger.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
13
21
34
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
13
16
28
3
FC Sion
FC Sion
13
11
26
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
13
2
22
5
FC Zürich
FC Zürich
13
-1
21
6
Servette FC
Servette FC
13
1
17
7
FC Basel
FC Basel
13
-4
15
8
FC Thun
FC Thun
13
-10
14
9
FC Luzern
FC Luzern
13
-7
13
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
13
-13
11
11
FC Vaduz
FC Vaduz
13
-5
10
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
-11
7
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
brack super league
Super League
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FC Zürich
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FC Thun
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