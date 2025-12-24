Der Spieler, den wir suchen, spielt aktuell schon bei seinem vierten Super-League-Klub und absolvierte in der höchsten Schweizer Liga bisher 245 Spiele. Er stammt aus dem Kanton Aargau und hatte in seiner Karriere mal einen Marktwert von fünf Millionen Euro.
Kommst du drauf? Tippe deine Antwort unten ins Antwortfeld. Für jede falsche Eingabe erhältst du einen weiteren Tipp. Viel Spass beim Knobeln und einen schönen Heiligabend!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
19
8
32
5
BSC Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Luzern
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
18
-27
10