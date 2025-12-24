Wie gut kennst du dich in der Super League aus? Teste dein Wissen bei unserem Quiz zu Heiligabend.

Der Spieler, den wir suchen, spielt aktuell schon bei seinem vierten Super-League-Klub und absolvierte in der höchsten Schweizer Liga bisher 245 Spiele. Er stammt aus dem Kanton Aargau und hatte in seiner Karriere mal einen Marktwert von fünf Millionen Euro.

Kommst du drauf? Tippe deine Antwort unten ins Antwortfeld. Für jede falsche Eingabe erhältst du einen weiteren Tipp. Viel Spass beim Knobeln und einen schönen Heiligabend!

