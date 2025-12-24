DE
Quiz zu Heiligabend
Welchen Super-League-Spieler suchen wir?

Wie gut kennst du dich in der Super League aus? Teste dein Wissen bei unserem Quiz zu Heiligabend.
Publiziert: vor 9 Minuten
Wer versteckt sich auf dem Bild?
Stefan Meier und Carlo Steiner

Der Spieler, den wir suchen, spielt aktuell schon bei seinem vierten Super-League-Klub und absolvierte in der höchsten Schweizer Liga bisher 245 Spiele. Er stammt aus dem Kanton Aargau und hatte in seiner Karriere mal einen Marktwert von fünf Millionen Euro. 

Kommst du drauf? Tippe deine Antwort unten ins Antwortfeld. Für jede falsche Eingabe erhältst du einen weiteren Tipp. Viel Spass beim Knobeln und einen schönen Heiligabend!

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
FC Basel
19
8
32
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Luzern
FC Luzern
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
