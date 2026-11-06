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Bist du bereit für die 13. Runde der Super League?

Der 13. Spieltag der Super League steht vor der Türe. Leader Lugano reist nach St. Gallen, der FCZ muss nach Genf und Ludovic Magnin trifft bei seiner Lausanne-Rückkehr auf GC. Hier kommt das Quiz zum Spieltag.
Publiziert: vor 3 Minuten
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Servette empfängt den FCZ.
Foto: keystone-sda.ch
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
12
26
34
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
12
15
25
3
FC Sion
FC Sion
12
7
23
4
FC Zürich
FC Zürich
12
-1
20
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
-3
19
6
Servette FC
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
FC Basel
12
-4
14
8
FC Luzern
FC Luzern
12
-6
13
9
FC Thun
FC Thun
12
-10
13
10
FC Vaduz
FC Vaduz
12
-1
10
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
12
-13
10
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
12
-11
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
brack super league
Super League
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FC Zürich
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FC Basel
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BSC Young Boys
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FC St. Gallen
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FC Sion
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Servette FC
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FC Lausanne-Sport
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Grasshopper Club Zürich
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FC Lugano
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        FC Zürich
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        FC Basel
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        FC St. Gallen
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        FC Vaduz
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        FC Sion
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        Servette FC
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        FC Lausanne-Sport
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        Grasshopper Club Zürich
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        FC Lugano