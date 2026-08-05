Albrecht über die Entscheidung

«Gewisse Verhaltensweisen sind aufgetreten, die ich mit meiner Art und Weise nicht vereinbaren konnte. Ich bin jemand der für Direktheit steht. Es waren gewisse Vorgehensweise, bei denen ich mit einer gewissen Genervtheit hätte eskalieren können. Dies hat es auch in vergangenen Transferfenstern gegeben, dort war ich aber vielleicht ein bisschen frischer. Aus diesem Grund ist die Entscheidung dann auch früher gekommen als gedacht. Konkreter will ich nicht darauf eingehen.»