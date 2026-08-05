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«Immer mehr eine Abneigung gegen das System entwickelt»
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Albrecht zur Sportchef-Rolle:«Immer mehr eine Abneigung gegen das System entwickelt»

Albrecht über Thun-Abgang
«Hatte die Befürchtung, dass es eskalieren könnte»

Thuns Sportchef Dominik Albrecht räumt seinen Posten aus eigenem Willen. Am Mittwoch erklärt er selbst, warum er zu diesem Entscheid gekommen ist – und wie er zu einer allfälligen Rückkehr zum Meister in Zukunft steht.
Publiziert: 15:27 Uhr
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
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Dominik Albrecht nennt vor allem familiäre Gründe, warum er als Thun-Sportchef aufhört.
Foto: keystone-sda.ch
vor 22 Minuten

Das wars

Die anwesenden Reporter sehen alle ihre Fragen beantwortet, damit ist die PK zu Ende. Vielen Dank fürs Mitlesen. In Kürze erscheint hier ein Bericht.

vor 23 Minuten

Gerber über seine Rolle

«Ich werde Rapp und den neuen Trainer schützen und unterstützen.»

vor 24 Minuten

Rapp über die Unterstützung beim FC Thun

«Ich habe ein Riesen-Glück, dass ich eine solche Unterstützung habe. Von Albrecht und Gerber, aber auch allgemein beim FC Thun.»

vor 25 Minuten

Rapp über Albrecht

«Ich habe in den letzten zwei Monaten gesehen, wie intensiv dies ist. Ich verstehe Albrecht zu 100 % und finde es super, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Ich versuche jetzt reinzufinden in das Ganze.»

vor 27 Minuten

Albrecht über die Entscheidung

«Gewisse Verhaltensweisen sind aufgetreten, die ich mit meiner Art und Weise nicht vereinbaren konnte. Ich bin jemand der für Direktheit steht. Es waren gewisse Vorgehensweise, bei denen ich mit einer gewissen Genervtheit hätte eskalieren können. Dies hat es auch in vergangenen Transferfenstern gegeben, dort war ich aber vielleicht ein bisschen frischer. Aus diesem Grund ist die Entscheidung dann auch früher gekommen als gedacht. Konkreter will ich nicht darauf eingehen.»

vor 30 Minuten

Gerber über Albrecht und seine Entscheidung

«Ich habe wirklich grosses Verständnis, auch weil ich ihn so gut kenne.»

vor 32 Minuten

Gerber über Albrecht und die potenzielle Rückkehr

«Mir ist wichtig, dass er wirklich abschalten kann – das ist ja das Ziel des Ganzen. Und dann merken, wie lange es geht. Es wird erst Sinn machen, wenn die gegenseitige Überzeugung da ist.»

vor 33 Minuten

Albrecht über den Zeitpunkt

«Ich habe das Gefühl es ist der richtige Zeitpunkt und dass ich ihn nicht verpasst habe. Mir geht es gut, deshalb sitze ich auch da.»

vor 36 Minuten

Rapp über die To-Do-Liste, die bevorsteht

«Ein Schritt nach dem anderen – gleichzeitig ist es wichtig den Fokus auf der Mannschaft zu behalten.»

vor 37 Minuten

Albrecht darüber wann der Entscheid gefällt wurde

«Der definitive Entscheid ist letzten Donnerstag gefallen. Aber schon vor dem Saisonstart war das ein Thema. Und ich habe diesen Gedanken schon damals mit Gerber geteilt. Wir haben dann entschieden es doch nochmals zu versuchen. Abe dann habe ich immer mehr gemerkt, dass es nicht zielführend ist zu bleiben.»

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
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2
8
6
2
FC Lugano
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2
4
6
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
2
2
6
4
FC Lausanne-Sport
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2
1
4
5
FC Sion
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2
1
3
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FC Zürich
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2
0
3
7
FC Basel
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2
0
3
8
FC Thun
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2
-4
3
9
Grasshopper Club Zürich
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2
-3
1
10
FC Vaduz
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2
-2
0
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Servette FC
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2
-2
0
12
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2
-5
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