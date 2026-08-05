Das wars
Die anwesenden Reporter sehen alle ihre Fragen beantwortet, damit ist die PK zu Ende. Vielen Dank fürs Mitlesen. In Kürze erscheint hier ein Bericht.
Gerber über seine Rolle
«Ich werde Rapp und den neuen Trainer schützen und unterstützen.»
Rapp über die Unterstützung beim FC Thun
«Ich habe ein Riesen-Glück, dass ich eine solche Unterstützung habe. Von Albrecht und Gerber, aber auch allgemein beim FC Thun.»
Rapp über Albrecht
«Ich habe in den letzten zwei Monaten gesehen, wie intensiv dies ist. Ich verstehe Albrecht zu 100 % und finde es super, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Ich versuche jetzt reinzufinden in das Ganze.»
Albrecht über die Entscheidung
«Gewisse Verhaltensweisen sind aufgetreten, die ich mit meiner Art und Weise nicht vereinbaren konnte. Ich bin jemand der für Direktheit steht. Es waren gewisse Vorgehensweise, bei denen ich mit einer gewissen Genervtheit hätte eskalieren können. Dies hat es auch in vergangenen Transferfenstern gegeben, dort war ich aber vielleicht ein bisschen frischer. Aus diesem Grund ist die Entscheidung dann auch früher gekommen als gedacht. Konkreter will ich nicht darauf eingehen.»
Gerber über Albrecht und seine Entscheidung
«Ich habe wirklich grosses Verständnis, auch weil ich ihn so gut kenne.»
Gerber über Albrecht und die potenzielle Rückkehr
«Mir ist wichtig, dass er wirklich abschalten kann – das ist ja das Ziel des Ganzen. Und dann merken, wie lange es geht. Es wird erst Sinn machen, wenn die gegenseitige Überzeugung da ist.»
Albrecht über den Zeitpunkt
«Ich habe das Gefühl es ist der richtige Zeitpunkt und dass ich ihn nicht verpasst habe. Mir geht es gut, deshalb sitze ich auch da.»
Rapp über die To-Do-Liste, die bevorsteht
«Ein Schritt nach dem anderen – gleichzeitig ist es wichtig den Fokus auf der Mannschaft zu behalten.»
Albrecht darüber wann der Entscheid gefällt wurde
«Der definitive Entscheid ist letzten Donnerstag gefallen. Aber schon vor dem Saisonstart war das ein Thema. Und ich habe diesen Gedanken schon damals mit Gerber geteilt. Wir haben dann entschieden es doch nochmals zu versuchen. Abe dann habe ich immer mehr gemerkt, dass es nicht zielführend ist zu bleiben.»
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
2
8
6
2
FC Lugano
2
4
6
3
FC St. Gallen
2
2
6
4
FC Lausanne-Sport
2
1
4
5
FC Sion
2
1
3
6
FC Zürich
2
0
3
7
FC Basel
2
0
3
8
FC Thun
2
-4
3
9
Grasshopper Club Zürich
2
-3
1
10
FC Vaduz
2
-2
0
11
Servette FC
2
-2
0
12
FC Luzern
2
-5
0