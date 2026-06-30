Der FC Basel veröffentlicht die Trikots für die kommende Saison. Gewollt scheint das nicht gewesen zu sein, denn nach kurzer Zeit sind die Beiträge wieder verschwunden. Auf den sozialen Medien gibts gemischte Rückmeldungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Basel veröffentlicht versehentlich Trikots für Saison 26/27 auf Website

Auswärtstrikot in Gelb und Weiss stösst bei Fans auf Kritik

Saisontrikots erinnern an 78/79, damals Platz sechs erreicht

Nebst den Sommerzuzügen und -abgängen sind die Trikots für die neue Saison wohl eines der grössten Gesprächsthemen bei den Fans, bevor die Spielzeit dann wieder losgeht. Nun ist dem FC Basel ein Fauxpas unterlaufen. Auf der eigenen Website wurde sowohl das Heim- als auch das Auswärtsleibchen vorgestellt. Das scheint so nicht geplant gewesen zu sein, denn nach kurzer Zeit ist die Seite wieder verschwunden.

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Für die Saison 26/27 sind die Trikots schlicht gehalten. Das Heimshirt ist fast komplett Blau, nur um die Schulterpartie gibt es Rot. Einen komplett anderen Ansatz verfolgt man beim Auswärtsshirt. Dieses kommt in Gelb mit weissen Ärmeln daher. Angelehnt sollen die Shirts an die Saison 78/79 sein. Damals gab es die Final- und Abstiegsrunde – der FCB schaffte es in die obere Hälfte, beendete die Saison allerdings auf dem sechsten Platz.

Marketing-Gag sorgte für Unmut

Auf den sozialen Medien sind die Reaktionen auf die neuen Shirts gemischt. Das Heimtrikot erhält relativ gutes Feedback. Anders sieht das beim Auswärtsdress aus. Das Gelb sei laut der Mehrheit der User nicht passend und sehe eher aus, wie ein Aufwärmshirt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Marketing-Abteilung der Bebbi im Internet für grossen Unmut sorgt. Im Mai warb der FCB mit KI-generierten-Plakaten in der Stadt und KI-Videos auf seinen Social-Media-Kanälen für die neue Saisonkarte, was bei einem Grossteil der Fans für Unverständnis sorgte. Mit dem Slogan «Mach’s offiziell. Machs ächt.» lösten die Basler nach einigen Tagen aber auf, dass man seine Anhänger bewusst auf eine falsche Fährte locken wollte. Beim vermeintlichen Trikot-Leak dürften nun viele Fans auf einen weiteren mittelmässig geglückten Marketing-Gag hoffen.

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