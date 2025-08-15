In der Qualifikation zur Champions League gestartet, droht Servette die europäischen Gruppenphasen komplett zu verpassen. Im Conference-League-Playoff bietet sich den Genfern eine letzte Chance.

1/5 Servette droht das internationale Horror-Szenario. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Servette trifft in Conference-League-Playoffs auf Schachtar Donezk

Genfer riskieren Ausscheiden aus allen drei europäischen Klubwettbewerben

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Aller guten Dinge sind drei. Ob es Servette also im dritten Versuch gelingen wird, diese Saison eine internationale Qualifikationsrunde zu überstehen? Nach dem Aus in der Europa-League-Quali gegen Utrecht treffen die Grenats in den Conference-League-Playoffs auf den ukrainischen Spitzenverein Schachtar Donezk.

Dabei geht es für die Genfer nicht nur um den Einzug in die Gruppenphase der Conference League, sondern auch darum, wenig ruhmreiche Schlagzeilen zu verhindern. Schliesslich ist Servette vor ein paar Wochen gegen Viktoria Pilsen mit einem Auswärtssieg in die Qualifikation zur Champions League gestartet. Würde man nun auch gegen die Ukrainer ausscheiden, wäre man durch alle drei europäischen Klubwettbewerbe gerasselt.

Oder wie es Fussballreporter Florian Raz in der neusten Ausgabe des Podcasts Forza! formuliert: «Die werden es schaffen, in der internationalen Fussballpresse zu erscheinen. Weil sie das Team sind, das es schafft, durch drei Wettbewerbe durchzusegeln.»

Servettes Horror-Szenario hat Seltenheitswert

Seit die drittklassige Conference League auf die Saison 2021/22 eingeführt worden ist, kam es immer wieder mal zu solchen Fällen. Nur: Stammen die Teams aus ganz kleinen Ligen, dürfen nach dem Aus in der Champions-League-Qualifikation gar nicht in der Europa League antreten und werden direkt in die Conference League abgestuft. Der färöische oder luxemburgische Meister sind beispielsweise schon in beiden Qualifikationen in der gleichen Saison gescheitert. Aber drei? Da werden die Beispiele ganz selten.

Immerhin wäre Servette nicht das erste Team, dem dieses Horror-Szenario droht. In der Saison 2023/24 lassen sich zwei Beispiele dafür finden: die Belarussen von Bate Borisow sowie die Litauer von Zalgris Vilnius. Will Servette künftig nicht im gleichen Atemzug wie diese beiden Teams genannt werden, braucht es in den Playoffs gegen Schachtar Donezk aber eine Überraschung, die sowohl gegen Viktoria Pilsen als auch gegen Utrecht nicht gelang.