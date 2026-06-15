Canepa über die Präsidentschafts-Nachfolge
«Wir wollen in den nächsten paar Monaten Klarheit schaffen. Das heisst aber nicht, dass wir in den nächsten Monaten zurücktreten. Wir wollen noch drei, vier oder fünf Jahre im Amt bleiben.»
Canepa über den Comenencia-Treffer an der WM
«Am Anfang hat es natürlich etwas schwierig ausgesehen. Dann ging ein riesen Schrei durch unser Haus, als Comenencia das Tor gemacht hat. Wir waren von Anfang an stolz, dass er überhaupt an die WM fahren durfte. Ich gehe aber jetzt nicht davon aus, dass die Zehn-Millionen-Offerten reinflattern. Wir wollen ihn behalten.»
Canepa über Tsawa und Kény
«Es ist allgemein bekannt, das vor allem Tsawa bei sehr vielen Klubs in Europa auf der Liste steht. Er ist jung und hat extrem grosses Potential. Dass er für viele Klubs interessant ist, ist uns bewusst. Wenn für uns die Rahmenbedingungen stimmen, legen wir dem Spieler keine Steine in Weg. Stand jetzt ist noch alles offen. Dasselbe gilt bei Kény. Wenn es ein vernünftiges Angebot gibt, ist ein Transfer nicht ausgeschlossen. Momentan ist es aber noch zu früh, um etwas zu sagen.»
Koller über junge Spieler
«Junge Spieler brauchen eine gewisse Führung. Natürlich brauchen sie individuelle Qualität, aber wir können ihnen auch helfen – zum Beispiel im taktischen oder körperlichen Bereich. Das sind Dinge, die wir immer wieder erwähnen müssen, damit es einen automatischen Ablauf gibt.»
Was sind die Ziele?
Koller: «Das Ziel ist es, besser werden. Unter die ersten sechs zu kommen, wäre mal ein guter Start.»
Canepa über den Koller-Transfer
«Wir sind sehr stolz. Wenn solch ein Trainer zum FC Zürich kommt, macht uns das stolz. Es ist auch ein wenig eine Bestätigung, dass wir Potential in unserem Klub haben. Das ist ein Glücksfall.»
Canepa über mögliche Neuzugänge
«Das ist der Unterschied zwischen guten und sehr sehr guten Trainern. Marcel hat keine Sekunde lang Forderungen bezüglich des Kaders gestellt. Er ist sehr gut orientiert, was wir für talentierte junge Spieler haben. Das wir vereinzelt noch Verstärkungen holen, ist nicht ausgeschlossen. Aber es gibt keinen Umbruch. Wir werden mit 90 Prozent des jetzigen Kaders in die neue Saison gehen.»
Was ist die Spielphilosophie?
Koller: «Ich habe das mit der Mannschaft noch nicht besprochen, also möchte ich noch nicht zu viel erzählen. Ich hoffe aber, das sieht man dann in einigen Wochen. Ich habe immer gerne aktiv gespielt und versucht Fehler beim Gegner zu provozieren und dann schnell Abschlüsse zu suchen.»
Koller über den Kader
«Wichtig für mich ist, was wir hier haben. Wichtig ist, dass ich die Spieler jetzt kennen lerne. Wir haben Qualität, aber wir können die Spieler auch noch besser machen.»
Koller über seine GC-Vergangenheit
«Ich bin ein Zürcher. Natürlich habe ich nachgedacht, was passieren kann. Aber das Präsidenten-Ehepaar war sehr überzeugend und ich freue mich, mit ihnen zu arbeiten. Das war am Ende ausschlaggebend.»
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