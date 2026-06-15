Canepa über Tsawa und Kény

«Es ist allgemein bekannt, das vor allem Tsawa bei sehr vielen Klubs in Europa auf der Liste steht. Er ist jung und hat extrem grosses Potential. Dass er für viele Klubs interessant ist, ist uns bewusst. Wenn für uns die Rahmenbedingungen stimmen, legen wir dem Spieler keine Steine in Weg. Stand jetzt ist noch alles offen. Dasselbe gilt bei Kény. Wenn es ein vernünftiges Angebot gibt, ist ein Transfer nicht ausgeschlossen. Momentan ist es aber noch zu früh, um etwas zu sagen.»