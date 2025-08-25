Anton Kade kehrt in seine Heimat zurück. Der 21-Jährige verlässt den FCB nach drei Jahren und schliesst sich dem FC Augsburg an.

Jetzt ist es offiziell. Anton Kade (21) verlässt Basel und wechselt ins Ausland. Der 21-jährige Deutsche kehrt in seine Heimat zurück und schliesst sich dem FC Augsburg an. Dort unterschreibt er einen Vertrag bis 2029. Laut der Basler Zeitung sollen die Bebbi eine Ablöse von rund 2,5 Millionen Franken kassieren.

«Ich freue mich sehr auf meine Rückkehr nach Deutschland. Die Zeit in Basel war für mich eine wertvolle Erfahrung, doch ich sehe den FCA als perfekten nächsten Schritt für meine persönliche Weiterentwicklung», wird Kade in der Mitteilung der Fuggerstädter zitiert.

Der Flügelspieler wechselte im Sommer 2022 von Hertha ans Rheinknie, wo er in 107 Partien 23 Torbeteiligungen beisteuerte. Sein Vertrag in Basel wäre im Sommer 2026 ausgelaufen. Einen Ersatz für den Deutschen hat der FCB derweil bereits. Am Montagabend gab der Schweizer Meister die Verpflichtung von Flügeltalent Jeremy Abgonifo (19) bekannt.

