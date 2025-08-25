DE
19-jähriger Schwede steht vor Wechsel nach Basel

Der FC Basel steht vor der Verpflichtung eines talentieren Flügelspielers. Aus Frankreich soll der Schwede Jeremy Abgonifo ans Rheinknie stossen.
Jeremy Agbonifo (vorne) dürfte die Basler Offensive bald verstärken.
Foto: AFP
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Der FC Basel dürfte in Kürze einen Neuzugang präsentieren. Wie die französische Zeitung «L'Équipe» vermeldet, sichert sich der FCB die Dienste von Jeremy Agbonifo (19) für eine Saison auf Leihbasis vom RC Lens und besitzt danach eine Kaufoption in Höhe von 4,5 Millionen Euro.

Agbonifo ist zweifacher U21-Nationalspieler Schwedens und verliess Jugenklub BK Häcken erst im vergangenen Winter auf Leihbasis. Anfang Juli verpflichtete Lens den linksfüssigen Offensivspieler für eine Ablöse von 6,5 Millionen Euro fix. Spannend: Es war nicht Agbonifos erster Wechsel ins Ausland. Bereits 2021 verliess er Häcken ein erstes Mal, kehrte nach eineinhalb Jahren in der Jugend des FC Portos zurück.

Der FC Basel wäre also bereits der vierte Klub in der jungen Karriere des 19-jährigen Angreifers. Im letzten halben Jahr kam Agbonifo bei Lens auf acht Teileinsätze in der Ligue 1. Obwohl er gleich bei seinem Debüt traf, konnte er sich in Nordfrankreich nicht nachhaltig durchsetzen. Nun steht er vor einem Wechsel nach Basel und soll sich noch am Montag dem Medizincheck unterziehen.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
4
7
12
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
4
8
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Luzern
FC Luzern
4
1
7
5
FC Basel
FC Basel
4
1
6
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
7
FC Zürich
FC Zürich
4
-4
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
4
-2
2
11
FC Winterthur
FC Winterthur
4
-6
2
12
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
