Abgang bei den Grasshoppers. Wie die Zürcher mitteilen, wechselt Leart Kabashi per sofort zu Heart of Midlothian. Über die finanziellen Details des Transfers zum schottischen Premiership-Klub wurde Stillschweigen vereinbart.
Kabashi unterschreibt einen Vertrag über vier Jahre. «Ich bin sehr glücklich und voller Vorfreude darauf, für diesen wunderbaren Verein zu spielen», sagt er in einem Interview, das sein neuer Klub auf Social Media veröffentlicht.
Bei GC durchlief Kabashi die verschiedenen Nachwuchsstufen. In der letzten Saison kam der Mittelfeldspieler zu zwei Einsätzen mit der ersten Mannschaft. Nun geht er den nächsten Schritt in seiner Karriere.
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