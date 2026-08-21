YB-Verteidiger fällt für mehrere Partien aus

YB muss für einige Partien ohne Cédric Zesiger auskommen. Der Captain der ersten drei Liga-Spiele hat sich im Training am Oberschenkel verletzt.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Der linke Oberschenkel schmerzt: Cédric Zesiger (28) wird YB in den kommenden Partien nicht zur Verfügung stehen. Der Grund dafür ist eine Verletzung im Training, wie die Berner am Freitag in einer Mitteilung schreiben. Genauere Angaben zur Diagnose und zum Zeitpunkt der Rückkehr werden darin nicht genannt.

Damit muss der aktuelle Zweitplatzierte der Super League für einige Spiele ohne seinen Captain auskommen – der Sommer-Neuzugang hat die Binde zumindest bis zur Einwechslung von Loris Benito (34) bislang in allen drei Meisterschaftspartien getragen. Die nächste Aufgabe für die noch ungeschlagenen Berner heisst am kommenden Sonntag um 14 Uhr FC Vaduz.

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