Offensivspieler nach Zypern
Thun gibt Mathias Tomas nach einem halben Jahr wieder ab

Mathias Tomas (24) verlässt den FC Thun nach nur einer halben Saison. Der uruguayische Offensivspieler wird nach Zypern an Apoel Nikosia verliehen.
Publiziert: vor 38 Minuten
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Nach einer halben Saison: Mathias Tomas wird von Thun verliehen.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts

  • Mathias Tomas wechselt nach kurzer Zeit bei Thun zu APOEL Nikosia
  • Zweites Griechenland-Abenteuer für den uruguayischen Offensivspieler
  • Tomas ist 24 Jahre alt und spielte nur eine halbe Saison bei Thun
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk

Kaum gekommen, ist er schon wieder weg: Mathias Tomas (24) wird nach nur einer halben Saison bei den Thunern an Apoel Nikosia verliehen. Für Tomas ist es eine Rückkehr in den mediterranen Raum, denn der Offensivspieler aus Uruguay hat bereits in Griechenland bei Iraklis und Panserraikos unter Vertrag gestanden.

Für Tomas stellt die Leihe eine spannende Chance dar, verletzte er sich doch bereits kurz nach seiner Ankunft in Thun und kam in der Challenge League somit nur wenig zum Einsatz. Zum Zweitliga-Titel und Aufstieg trug Tomas in drei Einsätzen immerhin eine Vorlage bei.

