Darum gehts
- Mathias Tomas wechselt nach kurzer Zeit bei Thun zu APOEL Nikosia
- Zweites Griechenland-Abenteuer für den uruguayischen Offensivspieler
- Tomas ist 24 Jahre alt und spielte nur eine halbe Saison bei Thun
Kaum gekommen, ist er schon wieder weg: Mathias Tomas (24) wird nach nur einer halben Saison bei den Thunern an Apoel Nikosia verliehen. Für Tomas ist es eine Rückkehr in den mediterranen Raum, denn der Offensivspieler aus Uruguay hat bereits in Griechenland bei Iraklis und Panserraikos unter Vertrag gestanden.
Für Tomas stellt die Leihe eine spannende Chance dar, verletzte er sich doch bereits kurz nach seiner Ankunft in Thun und kam in der Challenge League somit nur wenig zum Einsatz. Zum Zweitliga-Titel und Aufstieg trug Tomas in drei Einsätzen immerhin eine Vorlage bei.
Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
9
9
2
3
3
9
3
3
5
7
4
4
1
6
5
4
-1
5
6
3
0
4
6
3
0
4
8
3
-1
3
9
3
-3
3
10
3
-2
1
11
3
-5
1
12
3
-6
1