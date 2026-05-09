Mit einem offenen Brief fordern GCZ-Legenden die Hoppers-Fans dazu auf, im Abstiegskampf zusammenzustehen. Neben einigen Legenden des Klubs hat auch Ex-Fifa-Präsident Sepp Blatter mitunterschrieben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Offener Brief von GC-Legenden wegen Abstiegssorgen vor Zürcher Derby veröffentlicht

Unterzeichner wie Sepp Blatter betonen Bedeutung des Klassenerhalts für GC

Appell: «Schliessen wir uns zusammen – für den Ligaerhalt, für die Zukunft»

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Bei den Grasshoppers geht es beim Zürcher Derby am Samstagabend um viel. Sollten die Hoppers gegen den FCZ punkten, wäre man vor dem direkten Abstieg sicher. Aufatmen kann beim Rekordmeister so oder so nicht, via Barrage droht der Gang in die Challenge League. Die prekäre Ausgangslage hat eine Gruppe von GC-Legenden und Persönlichkeiten, die es mit den Hoppers halten, dazu bewogen, einen offenen Brief zu verfassen.

Unterzeichnet ist das Schreiben unter anderem von Ehrenpräsident Sepp Blatter, Ex-GC-Chef Roger Berbig und Spieler-Legenden wie Raimondo Ponte, Alfonso Bosco und Vero Salatic. «Dieser Klub ist für uns mehr als ein Fussballverein, er ist Geschichte, Leidenschaft und Heimat. Genau deshalb ergreifen wir heute das Wort», beginnt der Brief, der an die GC-Community, die Öffentlichkeit und an die Medien gerichtet ist.

Verfasser wollen nichts von Naivität wissen

Die aktuelle Situation mache der Gruppe Sorgen. «Der Klassenerhalt ist das einzige Ziel, das jetzt zählt. Jede Energie, jede Stimme, jede Unterstützung, die nicht auf dem Platz landet, fehlt der Mannschaft», appellieren die Verfasser an die GC-Fans.

Was sie antreibe, sei nicht Naivität. «Es ist die nüchterne Überzeugung, dass ein Klub, der sich nach innen bekämpft, auf dem Rasen verliert.» Und ein Abstieg hinterlasse Wunden, die weit schwerer zu heilen seien als offene Fragen zur Eigentümerschaft, so die Gruppierung. «Deshalb unser Appell: Schliessen wir uns zusammen. Für GC Zürich. Für den Ligaerhalt. Für die Zukunft dieses Clubs», wird das Statement mit einem Aufruf beschlossen.

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