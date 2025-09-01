DE
Österreichischer Abwehrspieler für die Bebbi
Flavius Daniliuc unterschreibt Vertrag bis 2028

Publiziert: 17:44 Uhr
|
Aktualisiert: 17:45 Uhr
Der neue FCB-Spieler Flavius Daniliuc war zuletzt von Salernitana an Hellas Verona ausgeliehen.
Wie von Blick bereits angekündigt, wechselt der österreichische Nationalspieler Flavius Daniliuc (24) von italienischen Drittligisten Salernitana zum FC Basel. Der Ex-Bayern und Real-Junior unterschreibt bei den Bebbi einen Vertrag bis Sommer 2028.

Nach 119 Pflichtspielen in der Serie A, der Ligue 1 und der österreichischen Bundesliga, geht das Profifussball-Abenteuer des Verteidigers nun in der Super League weiter. 

