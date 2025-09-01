Näher dran dank Blick. Folge jetzt deinem Klub und verpasse nichts mehr. In den Klub-News halten wir dich zum neusten Geschehen auf dem Laufenden.

1/2 Der neue FCB-Spieler Flavius Daniliuc war zuletzt von Salernitana an Hellas Verona ausgeliehen. Foto: Getty Images

Wie von Blick bereits angekündigt, wechselt der österreichische Nationalspieler Flavius Daniliuc (24) von italienischen Drittligisten Salernitana zum FC Basel. Der Ex-Bayern und Real-Junior unterschreibt bei den Bebbi einen Vertrag bis Sommer 2028.

Nach 119 Pflichtspielen in der Serie A, der Ligue 1 und der österreichischen Bundesliga, geht das Profifussball-Abenteuer des Verteidigers nun in der Super League weiter.

