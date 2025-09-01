Wie von Blick bereits angekündigt, wechselt der österreichische Nationalspieler Flavius Daniliuc (24) von italienischen Drittligisten Salernitana zum FC Basel. Der Ex-Bayern und Real-Junior unterschreibt bei den Bebbi einen Vertrag bis Sommer 2028.
Nach 119 Pflichtspielen in der Serie A, der Ligue 1 und der österreichischen Bundesliga, geht das Profifussball-Abenteuer des Verteidigers nun in der Super League weiter.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
7
13
2
5
9
12
3
5
2
9
4
5
1
8
4
5
1
8
6
4
4
7
7
5
-2
7
8
5
-2
3
9
4
-2
3
10
4
-5
3
11
4
-5
2
12
5
-8
2