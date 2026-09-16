Andri Bäggli Redaktor Sport

Der FC Thun muss in der Verteidigung auf Captain Marco Bürki verzichten, der wieder einmal gesperrt ist. Mit der neuformierten Abwehr schwimmen die Thuner zu Beginn massiv. Jan Bamert und Nicolas Bürgy haben zu Beginn grosse Probleme in der Abstimmung und leisten sich viele Fehler im Aufbau. Auch im Zentrum passieren zu viele und zu einfache Ballverluste. Entsprechend reagiert auch Trainer Gian-Luca Privitelli und wechselt zur Pause Nassim Zoukit aus. Immerhin gibt es einen Lichtblick beim Meister. Fabio Saiz erzielt einen Doppelpack und bringt so die Hoffnung zurück bei den Berner Oberländern. Am Schluss kosten die vielen Unkonzentriertheiten aber den Punktgewinn.

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