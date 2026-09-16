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Noten zur Servette-Pleite
Gleich sechs Thuner sind unter dem Strich

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zur 2:4-Niederlage von Thun gegen Servette.
Publiziert: vor 50 Minuten
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1/6
Servette gewinnt auswärts bei Thun und feiert den dritten Saisonsieg.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Der FC Thun muss in der Verteidigung auf Captain Marco Bürki verzichten, der wieder einmal gesperrt ist. Mit der neuformierten Abwehr schwimmen die Thuner zu Beginn massiv. Jan Bamert und Nicolas Bürgy haben zu Beginn grosse Probleme in der Abstimmung und leisten sich viele Fehler im Aufbau. Auch im Zentrum passieren zu viele und zu einfache Ballverluste. Entsprechend reagiert auch Trainer Gian-Luca Privitelli und wechselt zur Pause Nassim Zoukit aus. Immerhin gibt es einen Lichtblick beim Meister. Fabio Saiz erzielt einen Doppelpack und bringt so die Hoffnung zurück bei den Berner Oberländern. Am Schluss kosten die vielen Unkonzentriertheiten aber den Punktgewinn.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
8
16
22
2
FC Sion
FC Sion
8
9
18
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
12
16
4
FC Basel
FC Basel
8
2
13
5
Servette FC
Servette FC
8
-1
10
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
8
-5
10
7
FC Zürich
FC Zürich
8
-6
10
8
FC Luzern
FC Luzern
8
-5
9
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
8
-7
8
10
FC Thun
FC Thun
8
-9
7
11
FC Vaduz
FC Vaduz
8
-2
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
-4
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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FC Thun
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