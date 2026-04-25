DE
FR
Abonnieren

Noten zur Pleite gegen Luzern
GC-Quartett um Stürmer Frey fällt durch

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die GC-Noten zum 1:2 gegen Luzern.
Publiziert: vor 52 Minuten
Kommentieren
1/8
GC kann nach der Cup-Blamage nicht wie gewünscht reagieren.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball

Die Leistung der Hoppers ist ja nicht richtig schlecht. Klar war der FCL die bessere Mannschaft. Auch in Halbzeit eins, die offensiv nichtsdestotrotz von Supertalent Jonathan Asp Jensen dominiert wird. Doch der Däne trifft nicht. Und in Halbzeit zwei taucht er ab, ist bei Dornes Flanke vordem Luzerner Ausgleich bloss interessierter Zuschauer – und kriegt so auch bloss eine vier. Ungenügend sind bei den Hoppers Goalie Justin Hammel, weil er das 1:1 einfach halten muss. Obwohl er zwei Topparaden zeigt, das sei hier auch nicht verschwiegen. Dann Emmanuel Tsimba, den man offensiv viel zu wenig sieht. Lovro Zvonarek ist nicht der gewünschte Sekundant von Amir Abrashi. Und Stossstürmer Michael Frey kann sich kaum je durchsetzen – kriegt aber auch wenig Support und Bälle. Eine fünf gibts für keine Hopper.

Hinweis: Zvonarek bis 69., Ullmann bis 79., Marques bis 79., Frey bis 83., Tsimba bis 83. Minute.

Papic ab 69., Mikulic ab 79., Sahin ab 79., Lee ab 83., Diarrassouba ab 83. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Und so haben die Luzern-Spieler abgeschnitten

Soll er nun eine sechs kriegen oder nicht? Denn immerhin verpasst Kevin Spadanuda einen echten Hattrick (drei Tore hintereinander in einer Halbzeit, weil er zwei Minuten nach seinem 2:1 ganz alleine vor Justin Hammel am GC-Keeper scheitert). Okay, seien wir grosszügig und zücken dennoch die Maximalnote. Zwei Treffer nach einem Rückstand, die zu einem 2:1-Sieg führen, und das sin 45 Minuten – nicht schlecht. Der zweite starke Innerschweizer Joker ist Oscar Kabwit, der mit seiner Energie das Spiel belebt, Auch sehr gut: Der umsichtige Innenverteidiger Bung Meng Freimann, der fehlerfrei bleibt, im Gegensatz zu Adrian Bajarami, der mit einer ziemlich improvisierten Kopfabwehr am Ursprung des GC-Führungstreffers steht. Da sieht Pius Dorn aber noch schlechter ist, schummelt sich aber dank seines schönen Assists zum 1:1 doch noch zu einer vier. Ungenügend ist einzig Lars Villiger, den man eigentlich so gut wie nicht sieht.

Hinweis: Villiger bis 45., Ferreira bis 45., Dantas bis 58., Di Giusto bis 80., Vasovic bis 86. Minute.

Kabwit ab 46., Spadanuda ab 46., Ciganiks ab 58. Karweina ab 80., Ottiger ab 86. Minute (beide zu kurz für eine Bewertung).

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Alle Noten der Super League und vieles mehr
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Teams auf einen Blick
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
34
37
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
FC Lugano
34
13
60
4
FC Basel
FC Basel
33
6
53
5
FC Sion
FC Sion
33
16
52
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
33
5
48
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League-Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
34
4
43
2
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
34
-7
42
3
Servette FC
Servette FC
33
0
40
4
FC Zürich
FC Zürich
34
-21
34
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
34
-26
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
33
-51
19
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich