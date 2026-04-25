Alain Kunz Reporter Fussball

Die Leistung der Hoppers ist ja nicht richtig schlecht. Klar war der FCL die bessere Mannschaft. Auch in Halbzeit eins, die offensiv nichtsdestotrotz von Supertalent Jonathan Asp Jensen dominiert wird. Doch der Däne trifft nicht. Und in Halbzeit zwei taucht er ab, ist bei Dornes Flanke vordem Luzerner Ausgleich bloss interessierter Zuschauer – und kriegt so auch bloss eine vier. Ungenügend sind bei den Hoppers Goalie Justin Hammel, weil er das 1:1 einfach halten muss. Obwohl er zwei Topparaden zeigt, das sei hier auch nicht verschwiegen. Dann Emmanuel Tsimba, den man offensiv viel zu wenig sieht. Lovro Zvonarek ist nicht der gewünschte Sekundant von Amir Abrashi. Und Stossstürmer Michael Frey kann sich kaum je durchsetzen – kriegt aber auch wenig Support und Bälle. Eine fünf gibts für keine Hopper.

Hinweis: Zvonarek bis 69., Ullmann bis 79., Marques bis 79., Frey bis 83., Tsimba bis 83. Minute.

Papic ab 69., Mikulic ab 79., Sahin ab 79., Lee ab 83., Diarrassouba ab 83. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

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Und so haben die Luzern-Spieler abgeschnitten

Soll er nun eine sechs kriegen oder nicht? Denn immerhin verpasst Kevin Spadanuda einen echten Hattrick (drei Tore hintereinander in einer Halbzeit, weil er zwei Minuten nach seinem 2:1 ganz alleine vor Justin Hammel am GC-Keeper scheitert). Okay, seien wir grosszügig und zücken dennoch die Maximalnote. Zwei Treffer nach einem Rückstand, die zu einem 2:1-Sieg führen, und das sin 45 Minuten – nicht schlecht. Der zweite starke Innerschweizer Joker ist Oscar Kabwit, der mit seiner Energie das Spiel belebt, Auch sehr gut: Der umsichtige Innenverteidiger Bung Meng Freimann, der fehlerfrei bleibt, im Gegensatz zu Adrian Bajarami, der mit einer ziemlich improvisierten Kopfabwehr am Ursprung des GC-Führungstreffers steht. Da sieht Pius Dorn aber noch schlechter ist, schummelt sich aber dank seines schönen Assists zum 1:1 doch noch zu einer vier. Ungenügend ist einzig Lars Villiger, den man eigentlich so gut wie nicht sieht.

Hinweis: Villiger bis 45., Ferreira bis 45., Dantas bis 58., Di Giusto bis 80., Vasovic bis 86. Minute.

Kabwit ab 46., Spadanuda ab 46., Ciganiks ab 58. Karweina ab 80., Ottiger ab 86. Minute (beide zu kurz für eine Bewertung).

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