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Noten zur Pleite gegen Lugano
Nur drei Lausanner schaffen es über den Strich

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zur 0:4-Niederlage von Lausanne gegen Lugano.
Publiziert: vor 48 Minuten
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Bastien FellerSportjournalist

Zwar gab es am Sonntag gegen Servette einen kurzen Aufschwung an Stolz, doch dieser war innerhalb von sieben Tagen vollständig verflogen. Die Lausanner zeigten gegen die selbstbewussten Luganesi in der Tat nicht viel. Schlimmer noch: Einige schienen sogar des Interesses am Schicksal ihrer Mannschaft entbehrt zu sein. So wurden die Standardsituationen des Gegners auf die denkbar schlechteste Weise verteidigt: ohne Konzentration und ohne den Willen, das Zweikampfduell zu gewinnen. Und das, obwohl der LS das Schlusslicht der Super League ist. Es war ein kollektives Versagen auf Seiten der Waadtländer, und die rote Karte für Koné hatte letztlich nur einen geringen Einfluss auf das Spiel.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
9
20
25
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
9
0
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
-3
13
6
FC Luzern
FC Luzern
9
-1
12
7
FC Zürich
FC Zürich
9
-6
11
8
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
9
FC Thun
FC Thun
9
-8
10
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
11
FC Vaduz
FC Vaduz
9
-3
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
-8
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
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FC Lausanne-Sport
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