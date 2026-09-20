Bastien Feller Sportjournalist

Zwar gab es am Sonntag gegen Servette einen kurzen Aufschwung an Stolz, doch dieser war innerhalb von sieben Tagen vollständig verflogen. Die Lausanner zeigten gegen die selbstbewussten Luganesi in der Tat nicht viel. Schlimmer noch: Einige schienen sogar des Interesses am Schicksal ihrer Mannschaft entbehrt zu sein. So wurden die Standardsituationen des Gegners auf die denkbar schlechteste Weise verteidigt: ohne Konzentration und ohne den Willen, das Zweikampfduell zu gewinnen. Und das, obwohl der LS das Schlusslicht der Super League ist. Es war ein kollektives Versagen auf Seiten der Waadtländer, und die rote Karte für Koné hatte letztlich nur einen geringen Einfluss auf das Spiel.

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