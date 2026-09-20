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Noten zum Sieg in Lausanne
Tessiner Hattrick-Held wird mit Bestnote belohnt

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 4:0-Sieg von Lugano gegen Lausanne.
Publiziert: vor 44 Minuten
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Bastien FellerSportjournalist

Hannes Delcroix hat sich an diesem Sonntag in der Tuilière einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Es kommt nämlich selten vor, dass ein Innenverteidiger einen Hattrick erzielt – und das zudem in weniger als 20 Spielminuten und auswärts. Der haitianische Nationalspieler zeigte durchweg grossen Kampfgeist, gewann seine Zweikämpfe, um seine drei Tore zu erzielen, verteidigte aber auch sein Tor in einer der wenigen brenzligen Situationen. Wie er spielten auch alle seine Teamkollegen zwei oder sogar drei Klassen über den Waadtländern.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
9
20
25
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
9
0
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
-3
13
6
FC Luzern
FC Luzern
9
-1
12
7
FC Zürich
FC Zürich
9
-6
11
8
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
9
FC Thun
FC Thun
9
-8
10
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
11
FC Vaduz
FC Vaduz
9
-3
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
-8
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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