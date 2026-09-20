Bastien FellerSportjournalist
Hannes Delcroix hat sich an diesem Sonntag in der Tuilière einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Es kommt nämlich selten vor, dass ein Innenverteidiger einen Hattrick erzielt – und das zudem in weniger als 20 Spielminuten und auswärts. Der haitianische Nationalspieler zeigte durchweg grossen Kampfgeist, gewann seine Zweikämpfe, um seine drei Tore zu erzielen, verteidigte aber auch sein Tor in einer der wenigen brenzligen Situationen. Wie er spielten auch alle seine Teamkollegen zwei oder sogar drei Klassen über den Waadtländern.
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
9
20
25
2
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
9
0
13
5
FC St. Gallen
9
-3
13
6
FC Luzern
9
-1
12
7
FC Zürich
9
-6
11
8
Servette FC
9
-2
10
9
FC Thun
9
-8
10
10
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
11
FC Vaduz
9
-3
6
12
FC Lausanne-Sport
9
-8
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde