Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Angesichts des Spielverlaufs ist das Remis für den FC Luzern viel zu wenig. Die Zentralschweizer haben es aber nicht geschafft, schwache Ostschweizer zu bezwingen. Das liegt auch daran, dass einzelne Spieler einen schwachen Arbeitstag erwischen. Allen voran Oscar Kabwit. Vor den Augen des kongolesischen Nati-Trainers kann er nicht sein gewohntes Spiel aufziehen und verursacht auch noch den Penalty zum zwischenzeitlichen 1:1.

Der einzige der eine 5 beim FCL verdient hat, ist Andrej Vasovic (18). Der Stürmer bringt seine Farben in Führung, vergibt später aber noch das 2:0. Es ist aber der nächste überzeugende Auftritt des Teenagers. Eine Erwähnung hat auch sein Sturmpartner Lars Villiger verdient. Sein Tor zum 2:1 scheint spielentscheidend zu sein. Die Luzerner schaffen es aber nicht, das Resultat über die Runden zu bringen.

Hinweis: Fernandes bis 74., Kabwit bis 74., Abe bis 80. – Ciganiks ab 74., Spadanuda ab 74., Winkler ab 80.

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Und so haben die FCSG-Spieler abgeschnitten

Es ist ein schwacher Auftritt der St. Galler in Luzern. Entsprechend sehen die Noten aus. Gleich acht Spieler sind ungenügend – unter anderem Tom Gaal, der gleich bei beiden Gegentreffern unglücklich aussieht. Die Absenzen von Lukas Görtler, Lukas Daschner (beide gesperrt) sowie Christian Witzig (verletzt) haben sich wie erwartet bemerkbar gemacht.

Trotzdem gibt es zwei Spieler, die sich eine 5 verdient haben: Goalie Zigi und Doppeltorschütze Aliou Baldé. Die beiden sind dafür verantwortlich, dass der FCSG immerhin mit einem Punkt im Gepäck zurück in die Ostschweiz reisen. Der Offensivspieler ist wie die gesamte Mannschaft in der ersten Halbzeit sehr schwach unterwegs. Nach der Pause wechselt er aber auf den Flügel und bringt die Luzerner Hintermannschaft Mal ums Mal in Bedrängnis. Zudem übernimmt er die Verantwortung vom Elfmeterpunkt.

Hinweis: Vandermersch bis 45., Konietzke bis 66., Okoroji bis 82., Baldé bis 89. – Besio ab 46., Weibel ab 66., Ouattara ab 82., Fazliji ab 89.

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