DE
FR
Abonnieren
Markelos Lupfer sorgt für die Entscheidung
3:17
FCZ kann wieder siegen:Markelos Lupfer sorgt für die Entscheidung

Noten zum 3:1 gegen St. Gallen
Ein Zürcher bekommt trotz Sieg eine glatte 1

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 3:1-Heimsieg des FCZ gegen St. Gallen in der siebten Runde.
Publiziert: vor 35 Minuten
|
Aktualisiert: vor 34 Minuten
Teilen
Schenken
Anhören
Kommentieren
1/11
Der FCZ schlägt St. Gallen nach Rückstand 3:1.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_1196.JPG
Stefan KreisReporter Fussball

Was für ein Horrorabend für Jorge Segura. Der FCZ-Verteidiger stellt sich im Zweikampf mit Alessandro Vogt zweimal dilettantisch an und hat Glück, dass er nicht vom Platz fliegt. Akut rotgefährdet wird der Kolumbianer ausgewechselt und durch jenen Mann ersetzt, der nach der 0-4-Heimpleite gegen den FC Thun zum Sündenbock erkoren wurde, Lindrit Kamberi. Der gewinnt in der zweiten Halbzeit fast jeden Zweikampf und steht sinnbildlich für die Auferstehung der Zürcher. Der beste Mann auf dem Platz ist Stürmer Kény, der den zweiten Treffer selbst erzielt und den dritten vorbereitet. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweise: Segura bis 27., Kény bis 80., Phaëton bis 80., Rodic bis 87., Tsawa bis 87. Minute.

Kamberi ab 27. Minute. Perea ab 80., Emmanuel ab 80., Volken ab 87., Krasniqi ab 88. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung. 

Und so haben die FCSG-Spieler abgeschnitten

Kurz nach dem zweiten Gegentreffer entledigt sich FCSG-Coach Enrico Maassen seiner Jacke. Nutzen tut die Aktion nicht viel, seine Mannschaft kommt weiter nicht auf Betriebstemperatur und muss sich am Ende verdient mit 1:3 geschlagen geben. Über sich hinaus wächst einzig Goalie Zigi. Ohne die Weltklasse-Paraden des Ghanaers hätte der FCSG weit höher verlieren können, gar müssen. Offensiv finden die Espen fast überhaupt nicht statt, einzig Alessandro Vogt sorgt in der ersten Halbzeit für etwas Gefahr.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweise: Görtler bis 46., Baldé bis 59., Vogt bis 59., Witzig bis 72., May bis 87. Minute.

Konietzke ab 46., Efekele ab 59. Minute. Ouattara ab 72., Vallci ab 87. Minute (beide zu kurz für eine Bewertung). 

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Alle Noten der Super League und vieles mehr
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Teams auf einen Blick
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
7
8
15
2
FC Thun
FC Thun
6
5
13
3
FC Zürich
FC Zürich
7
1
13
4
FC Basel
FC Basel
6
4
12
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
2
11
6
FC Sion
FC Sion
6
3
10
7
Servette FC
Servette FC
7
0
8
8
FC Luzern
FC Luzern
6
0
8
9
FC Lugano
FC Lugano
7
-5
7
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
7
-1
6
11
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-4
4
12
FC Winterthur
FC Winterthur
7
-13
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Zürich
FC Zürich
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Zürich
        FC Zürich