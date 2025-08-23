DE
Noten gegen den FCZ
Thun-Stürmer mischt mit 30 Jahren die Super League auf

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum Thuner 4:0-Sieg gegen den FC Zürich.
Publiziert: 22:50 Uhr
|
Aktualisiert: vor 28 Minuten
1/13
Mariano Gomez (r.) gelingt es nicht, Elmin Rastoder am erfolgreichen Torabschluss zu hindern.
Foto: Pius Koller
Schoch&amp;amp;Raz07.jpg
Sven SchochReporter Sport

Beim weiterhin makellosen FC Thun passt aktuell alles. Jeder kennt seine Rolle, jeder performt am oberen Limit: Das gilt speziell für Christopher Ibayi, der bereits bei vier Super-League-Toren angelangt ist.

Der Mann mit langer Vergangenheit in unterklassigen französischen Ligen mischt mit 30 die Schweizer Meisterschaft auf. Zusammen mit den beiden sackstarken Offensiv-Spielern Elmin Rastoder und Ethan Meichtry stellt er den FCZ vor unlösbare Probleme.

Für sie müsste man eigentlich die Note 5 plus vergeben. Speziell Meichtry, vor ein paar Jahren temporär im Breiten-Fussball parkiert, ist aktuell eine Liga-Attraktion.

Hinweis: Imeri ab 65., Labeau ab 65., Janjicic ab 77., Matoshi ab 77., Bamert ab 82. Minute – alle zu kurzer Einsatz für eine Bewertung. N. Reichmuth bis 65., Ibayi bis 65., Käit bis 77., Meichtry bis 77., Rastoder bis 82. Minute.

Und so haben die FCZ-Spieler abgeschnitten

Die Zürcher Crew hat sich gegen Thun im Kollektiv eine massiv ungenügende Note eingebrockt. Keiner, wirklich keiner genügte beim 0:4-Absturz den minimalen Anforderungen. Jorge Segura sieht beim 0:1 und beim 0:2 älter aus, als er in Tat und Wahrheit ist; der 28-Jährige hat sich für die Zwei richtiggehend aufgedrängt.

«Es kann in beide Richtungen gehen», sagt sein Coach Mitchell van der Gaag im Kontext zu den Schwankungen, denen die vielen Neuankömmlinge der letzten Transferwochen ausgesetzt sind.

Einzig Milan Rodic ist von einer Teilschuld freizusprechen – er hat sich unmittelbar nach dem 0:2 verletzt und hat zuvor zumindest gute Ansätze gezeigt. 

Hinweis: Volken ab 44., Comenencia ab 46., Sauter ab 65., Keny ab 65., Reverson ab 80. Minute – Sauter, Keny und Reverson zu kurzer Einsatz für eine Bewertung. Rodic bis 44., Kamberi bis 46., Segura bis 65., Krasniqi bis 65., Emmanuel bis 80., Keny (Rot) bis 87. Minute.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
4
7
12
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
7
FC Zürich
FC Zürich
4
-4
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
