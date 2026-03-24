Darum gehts
- Der FC Thun verliert nach 13 ungeschlagenen Spielen, Lustrinelli trotzdem geehrt
- Blick-Community wählt Mauro Lustrinelli erneut zum «FORZA! Trainer des Monats»
- Lustrinelli könnte im März Hattrick schaffen, Entscheidung fällt in einer Woche
Zwei Dinge könnten den Moment etwas unangenehm machen. Zum einen hat der FC Thun gerade nach 13 Spielen ohne Niederlage wieder einmal verloren. Vielleicht nicht der ideale Zeitpunkt, um Mauro Lustrinelli (50) einen Pokal zu überreichen. Zum anderen weiss der Thuner Trainer sehr genau, dass der Mann, der ihm die Trophäe für den «FORZA! Trainer des Monats» überreicht, gegen ihn gestimmt hat.
Aber beides kann Lustrinelli die Laune nicht verderben. Schliesslich hat die Blick-Community bereits zum zweiten Mal mit riesiger Mehrheit für ihn als Trainer des Monats gestimmt. Und ging damit einig mit Blick-Fussballchef Tobias Wedermann.
Dass FORZA!-Host Florian Raz seine Stimme für Mario Frick (51) eingelegt hat? «Das habe ich schon mitbekommen», meint Lustrinelli. Und hat sogar die Grösse zu sagen: «Ich kann die Argumente verstehen.»
Was nichts daran ändert, dass Lustrinelli den Preis sehr gerne entgegennimmt. Und damit es nicht langweilig wird in seiner Trophäen-Sammlung, hat Produzent Awardness ein neues Foto von Lustrinelli in den Pokal graviert.
Ob der Tessiner den Hattrick schafft – und sich auch den «Trainer des Monats März» sichert? Das entscheidet sich erst in einer Woche. «Vielleicht wird es etwas langweilig, wenn immer derselbe gewinnt», meint Lustrinelli noch. Und verabschiedet sich in die Nationalmannschaftspause.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
31
37
71
2
FC St. Gallen
31
23
56
3
FC Basel
31
8
52
4
FC Lugano
31
10
51
5
FC Sion
31
9
46
6
BSC Young Boys
31
5
46
7
FC Luzern
31
6
39
8
Servette FC
31
-3
36
9
FC Lausanne-Sport
31
-8
36
10
FC Zürich
31
-16
34
11
Grasshopper Club Zürich
31
-23
24
12
FC Winterthur
31
-48
19