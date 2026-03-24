Die Blick-Community und die Hosts von FORZA! küren jeden Monat den Trainer der Super League. Zum zweiten Mal gewinnt Mauro Lustrinelli – aber erstmals war die Wahl nicht einstimmig.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der FC Thun verliert nach 13 ungeschlagenen Spielen, Lustrinelli trotzdem geehrt

Blick-Community wählt Mauro Lustrinelli erneut zum «FORZA! Trainer des Monats»

Lustrinelli könnte im März Hattrick schaffen, Entscheidung fällt in einer Woche War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Florian Raz Reporter Fussball

Zwei Dinge könnten den Moment etwas unangenehm machen. Zum einen hat der FC Thun gerade nach 13 Spielen ohne Niederlage wieder einmal verloren. Vielleicht nicht der ideale Zeitpunkt, um Mauro Lustrinelli (50) einen Pokal zu überreichen. Zum anderen weiss der Thuner Trainer sehr genau, dass der Mann, der ihm die Trophäe für den «FORZA! Trainer des Monats» überreicht, gegen ihn gestimmt hat.

Aber beides kann Lustrinelli die Laune nicht verderben. Schliesslich hat die Blick-Community bereits zum zweiten Mal mit riesiger Mehrheit für ihn als Trainer des Monats gestimmt. Und ging damit einig mit Blick-Fussballchef Tobias Wedermann.

Dass FORZA!-Host Florian Raz seine Stimme für Mario Frick (51) eingelegt hat? «Das habe ich schon mitbekommen», meint Lustrinelli. Und hat sogar die Grösse zu sagen: «Ich kann die Argumente verstehen.»

Was nichts daran ändert, dass Lustrinelli den Preis sehr gerne entgegennimmt. Und damit es nicht langweilig wird in seiner Trophäen-Sammlung, hat Produzent Awardness ein neues Foto von Lustrinelli in den Pokal graviert.

Ob der Tessiner den Hattrick schafft – und sich auch den «Trainer des Monats März» sichert? Das entscheidet sich erst in einer Woche. «Vielleicht wird es etwas langweilig, wenn immer derselbe gewinnt», meint Lustrinelli noch. Und verabschiedet sich in die Nationalmannschaftspause.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen