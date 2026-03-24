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So hat Blick Lustrinelli nach der Pleite aufgemuntert
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Er hat es schon wieder getan:So hat Blick Lustrinelli nach der Pleite aufgemuntert

Noch vor dem Meistertitel
Es wird langsam eng in Lustrinellis Trophäen-Schrank

Die Blick-Community und die Hosts von FORZA! küren jeden Monat den Trainer der Super League. Zum zweiten Mal gewinnt Mauro Lustrinelli – aber erstmals war die Wahl nicht einstimmig.
Publiziert: 17:51 Uhr
|
Aktualisiert: vor 48 Minuten
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Zweimal wurde der Preis bisher verliehen, zweimal hat er ihn abgeholt: Mauro Lustrinelli, der «FORZA! Trainer des Monats Februar».
Foto: Nico Ilic/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Der FC Thun verliert nach 13 ungeschlagenen Spielen, Lustrinelli trotzdem geehrt
  • Blick-Community wählt Mauro Lustrinelli erneut zum «FORZA! Trainer des Monats»
  • Lustrinelli könnte im März Hattrick schaffen, Entscheidung fällt in einer Woche
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Florian RazReporter Fussball

Zwei Dinge könnten den Moment etwas unangenehm machen. Zum einen hat der FC Thun gerade nach 13 Spielen ohne Niederlage wieder einmal verloren. Vielleicht nicht der ideale Zeitpunkt, um Mauro Lustrinelli (50) einen Pokal zu überreichen. Zum anderen weiss der Thuner Trainer sehr genau, dass der Mann, der ihm die Trophäe für den «FORZA! Trainer des Monats» überreicht, gegen ihn gestimmt hat.

Aber beides kann Lustrinelli die Laune nicht verderben. Schliesslich hat die Blick-Community bereits zum zweiten Mal mit riesiger Mehrheit für ihn als Trainer des Monats gestimmt. Und ging damit einig mit Blick-Fussballchef Tobias Wedermann.

Dass FORZA!-Host Florian Raz seine Stimme für Mario Frick (51) eingelegt hat? «Das habe ich schon mitbekommen», meint Lustrinelli. Und hat sogar die Grösse zu sagen: «Ich kann die Argumente verstehen.»

Was nichts daran ändert, dass Lustrinelli den Preis sehr gerne entgegennimmt. Und damit es nicht langweilig wird in seiner Trophäen-Sammlung, hat Produzent Awardness ein neues Foto von Lustrinelli in den Pokal graviert.

Ob der Tessiner den Hattrick schafft – und sich auch den «Trainer des Monats März» sichert? Das entscheidet sich erst in einer Woche. «Vielleicht wird es etwas langweilig, wenn immer derselbe gewinnt», meint Lustrinelli noch. Und verabschiedet sich in die Nationalmannschaftspause.

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Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
31
37
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
31
23
56
3
FC Basel
FC Basel
31
8
52
4
FC Lugano
FC Lugano
31
10
51
5
FC Sion
FC Sion
31
9
46
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
31
5
46
7
FC Luzern
FC Luzern
31
6
39
8
Servette FC
Servette FC
31
-3
36
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
31
-8
36
10
FC Zürich
FC Zürich
31
-16
34
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
31
-23
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
31
-48
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Thun
FC Thun
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