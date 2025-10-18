Lausanne reist am Sonntag zum Auswärtsspiel nach Luzern (16.30 Uhr). Doch auch für kommende Heimspiele hat sich in der Nati-Pause etwas getan. Das Lausanne-Inside.

1/2 Erfreuen sich die Lausanne-Kicker bald an noch mehr Fans in der Tuilière? Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Was es mit den eigenen Buslinie von Lausanne-Sport auf sich hat

Mammutprogramm wartet – das sagt Trainer Zeidler

Bastien Feller, Simon Strimer

Die News der Woche

Das Spiel zwischen Lugano und Lausanne wird nicht wiederholt. Der Protest der Tessiner wurde von der Liga abgelehnt. Mitte September war Karim Sow nach einer zweiten Verwarnung vom Platz gestellt worden. Die Tessiner haben eine aus ihrer Sicht falsche Anwendung des VAR beklagt und eine Spielwiederholung gefordert. Hier geht es zur detaillierten Aufrollung des Falls. Zur Erinnerung: Lausanne-Trainer Zeidler reagierte mit Witz auf den Lugano-Protest: «Wir haben sehr gute Busfahrer und einen sehr komfortablen Bus. Wenn wir wiederkommen müssen, kommen wir wieder und hoffen, mit drei Punkten nach Hause zu fahren.» Er durfte da schon damit rechnen, dass der Protest des Gegners abgelehnt würde.

Die grosse Frage

Kann Lausanne den überraschenden Kantersieg von vor der Natipause gegen YB (5:0) bestätigen? Gleichzeitig geht es beim Ausflug nach Luzern darum, nach dem schwierigen Start in die Meisterschaft Boden gut zu machen.

Gesagt ist gesagt

«Es gibt nur zwei Wochen, in denen wir nicht spielen werden: während der Länderspielpause im November, zwischen dem 9. und 23. November», bedenkt Peter Zeidler. Der deutsche Trainer weist damit auf das Mammut-Programm hin, das sein Team bis zu Weihnachten erwartet und das am Sonntag mit einem Auswärtsspiel in Luzern beginnt: 16 Spiele in neun Wochen.

Mögliche Aufstellung

Letica; Mouanga, Okoh, Sow, Fofana; Custodio, Roche; Soppy, Lekoueiry, Diakité; Bair.

Wer fehlt?

Roche, Sigua (beide fraglich). Al Saad, Traoré (beide verletzt).

Neben dem Platz

Lausanne startet eigene Buslinien! Die Waadtländer möchten ihrem Publikum näherkommen. Da sich der Klub der schwierigen Erreichbarkeit des Stadions Tuilière bewusst ist, hat er beschlossen, vier Pilotstrecken (gegen eine Bezahlung) einzurichten, die mehrere Gemeinden des Kantons miteinander verbinden. Die beiden Tests finden anlässlich zweier Begegnungen statt: Ende Oktober gegen Basel und Anfang November gegen Sion.

Hast du gewusst, dass...

... Lausanne seit sieben Spielen nicht mehr gegen Luzern gewinnen konnte? Es ist die längste Sieglos-Serie der Waadtländer gegen aktuelle Super-League-Teams.

Aufgepasst auf

Wen wohl? Stürmer Theo Bair hat den Berner Bär vor der Nati-Pause mit einem Hattrick erlegt. Es waren seine ersten Tore in der Super League im vierten Spiel.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 8 Runden:

1. Letica 4,4

2. Bair 4,3 (4 Bewertungen)

3. Fofana 4,3 (3)

Hier gehts zu allen Lausanner Noten.

Der Schiedsrichter

Luca Piccolo.

Der Gegner

Luzern hat zu Hause seit über einem halben Jahr nicht mehr gewonnen. Die Chance für Lausanne? So stehts um den FCL – das Inside erscheint hier.

9 Spieltag

Sa., Basel – Winterthur, 18 Uhr

Sa., Thun – Servette, 18 Uhr

Sa., Lugano – FCZ, 20.30 Uhr

So., GC – Sion, 14 Uhr

So., Luzern – Lausanne, 16.30 Uhr

So., YB – St. Gallen, 16.30 Uhr