Neues Jahr, neues Glück. Dieses Motto dürfte sich allen voran Schlusslicht Winterthur zu Herzen nehmen. Im Nachtragsspiel gegen Sion starten die Eulachstädter am Mittwochabend ins neue Jahr. Auch Servette und Lausanne müssen zum Start ins 2026 noch ein Spiel nachholen. Der offizielle Rückrunden-Auftakt ist mit dem 20. Spieltag am Wochenende. Dort stehen dann folgende Spiele auf dem Programm:
- Winterthur – St. Gallen (Samstag, 18 Uhr)
- Luzern – Lugano (Samstag, 18 Uhr)
- YB – Lausanne (Samstag, 20.30 Uhr)
- Servette – Zürich (Sonntag, 14 Uhr)
- GC – Thun (Sonntag, 16.30 Uhr)
- Basel – Sion (Sonntag, 16.30 Uhr)
Bevor es losgeht, wollen wir deine Meinung wissen: Welches Team ist für den Rückrundenstart am heissesten? Wer hat die Winterpause am besten überstanden? Wer kann den Schwung aus dem Dezember mitnehmen? Wer hat sich im Trainingslager und in den Testspielen den nötigen Schwung geholt? Oder wer hat sich bereits so gut verstärkt, dass er in den nächsten Wochen durchstarten kann? Falls du dabei den Überblick verloren hast, hilft unsere Transferübersicht zu allen Teams.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
19
8
32
5
BSC Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Luzern
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
18
-27
10