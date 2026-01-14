Mit zwei Nachtragsspielen am Mittwochabend wird das Jahr 2026 in der Super League lanciert. Wir wollen von der Blick-Community wissen, welcher Mannschaft sie zum Auftakt der Rückrunde am meisten zutrauen.

Blick Sportdesk

Neues Jahr, neues Glück. Dieses Motto dürfte sich allen voran Schlusslicht Winterthur zu Herzen nehmen. Im Nachtragsspiel gegen Sion starten die Eulachstädter am Mittwochabend ins neue Jahr. Auch Servette und Lausanne müssen zum Start ins 2026 noch ein Spiel nachholen. Der offizielle Rückrunden-Auftakt ist mit dem 20. Spieltag am Wochenende. Dort stehen dann folgende Spiele auf dem Programm:

Winterthur – St. Gallen (Samstag, 18 Uhr)

Luzern – Lugano (Samstag, 18 Uhr)

YB – Lausanne (Samstag, 20.30 Uhr)

Servette – Zürich (Sonntag, 14 Uhr)

GC – Thun (Sonntag, 16.30 Uhr)

Basel – Sion (Sonntag, 16.30 Uhr)

Bevor es losgeht, wollen wir deine Meinung wissen: Welches Team ist für den Rückrundenstart am heissesten? Wer hat die Winterpause am besten überstanden? Wer kann den Schwung aus dem Dezember mitnehmen? Wer hat sich im Trainingslager und in den Testspielen den nötigen Schwung geholt? Oder wer hat sich bereits so gut verstärkt, dass er in den nächsten Wochen durchstarten kann? Falls du dabei den Überblick verloren hast, hilft unsere Transferübersicht zu allen Teams.

