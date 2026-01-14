DE
Neues Jahr, neues Glück
Welches Super-League-Team ist zum Rückrundenstart am heissesten?

Mit zwei Nachtragsspielen am Mittwochabend wird das Jahr 2026 in der Super League lanciert. Wir wollen von der Blick-Community wissen, welcher Mannschaft sie zum Auftakt der Rückrunde am meisten zutrauen.
Publiziert: 14:15 Uhr
|
Aktualisiert: vor 32 Minuten
Kommentieren
Feiernde Thuner: Der Überraschungsleader war zweifellos das Team der Vorrunde. Doch welche Mannschaft ist vor der Rückrunde am heissesten einzuschätzen?
Foto: Urs Lindt/freshfocus
hR4j4rvR_400x400.jpg
Blick Sportdesk

Neues Jahr, neues Glück. Dieses Motto dürfte sich allen voran Schlusslicht Winterthur zu Herzen nehmen. Im Nachtragsspiel gegen Sion starten die Eulachstädter am Mittwochabend ins neue Jahr. Auch Servette und Lausanne müssen zum Start ins 2026 noch ein Spiel nachholen. Der offizielle Rückrunden-Auftakt ist mit dem 20. Spieltag am Wochenende. Dort stehen dann folgende Spiele auf dem Programm:

  • Winterthur – St. Gallen (Samstag, 18 Uhr)
  • Luzern – Lugano (Samstag, 18 Uhr)
  • YB – Lausanne (Samstag, 20.30 Uhr)
  • Servette – Zürich (Sonntag, 14 Uhr)
  • GC – Thun (Sonntag, 16.30 Uhr)
  • Basel – Sion (Sonntag, 16.30 Uhr)

Bevor es losgeht, wollen wir deine Meinung wissen: Welches Team ist für den Rückrundenstart am heissesten? Wer hat die Winterpause am besten überstanden? Wer kann den Schwung aus dem Dezember mitnehmen? Wer hat sich im Trainingslager und in den Testspielen den nötigen Schwung geholt? Oder wer hat sich bereits so gut verstärkt, dass er in den nächsten Wochen durchstarten kann? Falls du dabei den Überblick verloren hast, hilft unsere Transferübersicht zu allen Teams

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
FC Basel
19
8
32
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Luzern
FC Luzern
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
