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Neues Franzosen-Angebot
Schafft GC-Meyer doch noch den Absprung?

Tim Meyer wird seit geraumer Zeit mit einem Wechsel in die französische Ligue 1 in Verbindung gebracht. Jetzt soll ein neues Angebot bei den Hopper eingegangen sein.
Publiziert: 21:07 Uhr
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Aktualisiert: 21:11 Uhr
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Tim Meyer möchte die Grasshoppers gerne verlassen.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
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Blick Sportdesk

Nachdem die ersten Versuche von AJ Auxerre, GC-Mittelfeldmann Tim Meyer (22) zu verpflichten, aufseiten der Hoppers für nicht sonderlich viel Bewegung gesorgt haben, könnte nun Bewegung in die Sache kommen. Am Mittwoch haben die Franzosen nach Blick-Infos ein deutlich verbessertes Angebot abgegeben. Meyer hat klubintern derweil noch einmal darauf gedrängt, den Klub verlassen und in die Ligue 1 wechseln zu dürfen. Ob sich die Teams einigen? Offen. Eine Absage haben die Zürcher Auxerre zumindest bis dato nicht erteilt.

Bei GC hat Meyer noch einen Vertrag bis 2028. Auxerre ist seit drei Jahren in der Ligue 1 vertreten, kämpft dort aber regelmässig gegen den Abstieg. Mit Meyer möchte man dieses Unterfangen ein weiteres Mal erfolgreich gestalten. 

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