Luzern verlängert vorzeitig mit Eigengewächs

Nando Toggenburger bleibt beim FC Luzern. Er hat einen neuen Vertrag unterzeichnet.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Vorzeitige Vertragsverlängerung beim FC Luzern. Wie die Zentralschweizer mitteilen, wird das Arbeitspapier von Stürmer Nando Toggenburger um weitere zwei Jahre bis Sommer 2029 verlängert.

Das 22-jährige Luzerner Eigengewächs hat in den letzten drei Saisons auf Leihbasis beim FC Thun, Stade-Lausanne-Ouchy sowie zuletzt dem SC Kriens gespielt und dort wertvolle Erfahrung gesammelt. Seine Leihe bei Lausanne wurde wegen einer Verletzung vorzeitig beendet, danach ging seine Reise bei Kriens weiter. In der abgelaufenen Saison erzielte er für den Klub in 33 Spielen 24 Tore und hat damit seinen Teil zum Aufstieg in die Challenge League beigetragen.

«Nandos Weg verlief nicht immer geradlinig und er musste bereits einige Herausforderungen meistern», wird Luzerns Sportchef Remo Meyer zitiert. Toggenburger habe sich in der letzten Saison nicht nur kontinuierlich gesteigert, sondern auch toll weiterentwickelt und Selbstvertrauen gesammelt.

Sportchef Remo Meyer sagt: «Nandos Weg verlief nicht immer geradlinig und er musste bereits einige Herausforderungen meistern. Nach seiner Verletzung hat er sich während der letzten Saison beim SC Kriens kontinuierlich gesteigert, sich toll weiterentwickelt und Selbstvertrauen gesammelt. Nando hat sich die Vertragsverlängerung verdient und wird nun die Möglichkeit erhalten, in der 1. Mannschaft den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen.»

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