Servette hat einen neuen Trainer

Nach der Entlassung von Thomas Häberli (51) nach nur vier Pflichtspielen in dieser Saison hat Servette einen neuen Trainer. Wie von Blick ankündigt, ist Jocelyn Gourvennec (53) der neue Mann an der Seitenlinie der Genfer. Bereits am Montag leitet er das erste Servette-Training, die offizielle Präsentation findet dann am Dienstag statt.

Gourvennec trainierte bis im März den französischen Erstligisten Nantes, ehe er in der Bretagne wegen Erfolglosigkeit entlassen wurde. Davor stand er bei Lille, Guingamp und Bordeaux in der Ligue 1 unter Vertrag.

Bei der 1:3-Hinspiel-Niederlage in der dritten Quali-Runde zur Europa League und beim 1:1 gegen GC am Sonntag coachten der bisherige Co-Trainer Bojan Drmic (50) und Stürmertrainer Alexandre Alphonse (43) das Team.