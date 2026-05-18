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Neuer Trainer beim FCL
Ein No-Name wird Fricks Nachfolger in Luzern

Die Trainersuche beim FC Luzern ist beendet: Der bisherige U17-Coach Jörg Portmann tritt die Nachfolge von Mario Frick an.
Publiziert: vor 34 Minuten
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Aktualisiert: vor 11 Minuten
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Ist er der neue Mann an Luzerns Seitenlinie?
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Lucas Werder und Tobias Wedermann

Ludovic Magnin? Michel Renggli? Giorgio Contini? Federico Valente? Nachdem in den vergangenen Wochen zahlreiche Namen als neuer Luzern-Trainer gehandelt wurden, hat Sportchef Remo Meyer nun den Nachfolger von Mario Frick gefunden. Und der ist eine faustdicke Überraschung!

Jörg «Udo» Portmann (49) wird in der neuen Saison beim FCL an der Seitenlinie stehen. Am Montagabend macht der FCL eine Blick-Meldung offiziell. Jörg wer? Der Luzerner arbeitet seit 2022 im Nachwuchs der Innerschweizer. In der vergangenen Saison betreute er die U17. Aktuell verfügt er noch nicht über die Uefa-Prolizenz, wird die Ausbildung dazu aber im Sommer abschliessen.

Den Spitznamen verdankt er Udo Jürgens

Vor seiner Zeit beim FCL war er sieben Jahre lang Trainer des SC Cham und führte den Klub zwischenzeitlich in die Promotion League. Daneben arbeitet er als Sportlehrer am Gymnasium. Seinen Spitznamen «Udo» hat Portmann seiner Frisur in jungen Jahren und dem Hit «Siebzehn Jahr, blondes Haar» von Schlager-Superstar Udo Jürgens zu verdanken.

«Ich werde alles daran setzen, das Team so vorzubereiten, dass wir möglichst erfolgreichen und attraktiven Fussball zeigen können», wird Portmann in einer Mitteilung zitiert. «Gleichzeitig wollen wir den eingeschlagenen Weg mit der Integration eigener Talente konsequent weiterverfolgen und mit einem hungrigen Team auf den Platz gehen.»

Vor eineinhalb Wochen hatte Blick berichtet, dass die Entscheidung im Trainerrennen zwischen Lausanne-Ouchy-Coach Dalibor Stevanovic (41) und einem «Mister X» fallen könnte. Nun hat sich Sportchef Meyer für diesen entschieden. «Udo verfügt über eine authentische, ambitionierte und spannende Persönlichkeit, die sehr gut zum FC Luzern passt. In den umfassenden Gesprächen der vergangenen Wochen hat Udo komplett überzeugt», begründet Meyer seine Trainerwahl. 

Portmann unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2029. 

Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
38
28
75
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
38
25
70
3
FC Lugano
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
FC Sion
38
23
63
5
FC Basel
FC Basel
38
-3
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
38
11
55
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
38
10
53
2
Servette FC
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zürich
FC Zürich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
38
-26
33
6
FC Winterthur
FC Winterthur
38
-56
23
Relegation Play-Offs
Abstieg
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