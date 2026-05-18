Ludovic Magnin? Michel Renggli? Giorgio Contini? Federico Valente? Nachdem in den vergangenen Wochen zahlreiche Namen als neuer Luzern-Trainer gehandelt wurden, hat Sportchef Remo Meyer nun den Nachfolger von Mario Frick gefunden. Und der ist eine faustdicke Überraschung!



Jörg «Udo» Portmann (49) wird in der neuen Saison beim FCL an der Seitenlinie stehen. Am Montagabend macht der FCL eine Blick-Meldung offiziell. Jörg wer? Der Luzerner arbeitet seit 2022 im Nachwuchs der Innerschweizer. In der vergangenen Saison betreute er die U17. Aktuell verfügt er noch nicht über die Uefa-Prolizenz, wird die Ausbildung dazu aber im Sommer abschliessen.

Den Spitznamen verdankt er Udo Jürgens

Vor seiner Zeit beim FCL war er sieben Jahre lang Trainer des SC Cham und führte den Klub zwischenzeitlich in die Promotion League. Daneben arbeitet er als Sportlehrer am Gymnasium. Seinen Spitznamen «Udo» hat Portmann seiner Frisur in jungen Jahren und dem Hit «Siebzehn Jahr, blondes Haar» von Schlager-Superstar Udo Jürgens zu verdanken.

«Ich werde alles daran setzen, das Team so vorzubereiten, dass wir möglichst erfolgreichen und attraktiven Fussball zeigen können», wird Portmann in einer Mitteilung zitiert. «Gleichzeitig wollen wir den eingeschlagenen Weg mit der Integration eigener Talente konsequent weiterverfolgen und mit einem hungrigen Team auf den Platz gehen.»

Vor eineinhalb Wochen hatte Blick berichtet, dass die Entscheidung im Trainerrennen zwischen Lausanne-Ouchy-Coach Dalibor Stevanovic (41) und einem «Mister X» fallen könnte. Nun hat sich Sportchef Meyer für diesen entschieden. «Udo verfügt über eine authentische, ambitionierte und spannende Persönlichkeit, die sehr gut zum FC Luzern passt. In den umfassenden Gesprächen der vergangenen Wochen hat Udo komplett überzeugt», begründet Meyer seine Trainerwahl.

Portmann unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2029.