FCB kündigt Veränderungen im Joggeli an

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der FC Basel wartet in den kommenden Tagen und Wochen mit diversen Neuheiten im St. Jakob-Park auf. Neben neuen LED-Banden und -Elementen in den Sektoren A und C und neuen, komfortableren Sitzen auf dem Balkon in Sektor A lassen vor allem die Ankündigungen des neuen Hybridrasens und der «Public Premium Seats» aufhorchen.

Wie der Klub mitteilt, wird in der ersten Augusthälfte der Rasen im Stadion mit Kunstfasern versehen, die im Abstand von zwei Zentimetern rund zwölf Zentimeter in den Boden genäht werden. Durch dieses sogenannte «Stitching» entstehe «ein Hybridrasen, der einer deutlich höheren Belastung ausgesetzt werden kann als ein reiner Naturrasen, wasserdurchlässiger ist und auch um einiges langlebiger sein wird». Geplant ist, den neuen Rasen beim Cup-Heimspiel gegen Biel (16. August) einzuweihen.

Spezielles Matcherlebnis für die Fans

Und was hat es mit den «Public Premium Seats» auf sich? In den Sektoren A3- und A4-Parkett werden in Spielfeldnähe je drei «Sofas» hingestellt, die ein bequemes Matcherlebnis bieten sollen. «Die insgesamt sechs Sechser-Sofas, die man quasi als kleine Lounge buchen kann, bieten viel Beinfreiheit und sind alle mit einem eigenen TV-Screen ausgestattet», heisst es vonseiten des FCB.

Den Fan erwartet zudem Neuerungen im Bereich Catering. So wird es einerseits ab sofort möglich sein, in der Rotblau Bar seine Bestellungen wie QR-Code abgeben zu können. Andererseits werden in den Sektoren B und D in je einem Stand ein Bier-Pitcher eingeführt und in den Sektoren C und G zusätzliche Essenscontainer errichtet. Letzteres ist allerdings erst in Planung.