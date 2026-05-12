Die Liga hat auf das GC-Problem mit dem Stadion für eine allfällige Barrage reagiert. Und als Lösung einen geänderten Spielplan präsentiert.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Wo trägt GC sein Heimspiel aus, wenn es in die Barrage muss? Diese Frage hat den Rekordmeister zuletzt beschäftigt – weil der Letzigrund am vorgesehenen Datum besetzt ist. Nun wurde eine Lösung gefunden.

Wie die Liga mitteilt, wird der Spielplan der Barrage angepasst – sollte GC diese bestreiten müssen. In dem Fall würden die Hoppers das Auswärtsspiel beim Challenge-League-Klub am Montag, 18. Mai, um 20.15 Uhr bestreiten. Das Rückspiel fände drei Tage später am Donnerstag, 21. Mai, im Letzigrund (20.15 Uhr) statt. Noch bevor Metallica das Stadion in Anspruch nimmt.

Sollte Winterthur im Schlussspurt den direkten Abstieg noch verhindern können, würde alles beim Alten bleiben. Dann fände das Hinspiel beim Challenge-League-Klub wie vorgesehen am Mittwoch, 20. Mai, statt und das Rückspiel in Winterthur würde am Samstag, 23. Mai, über die Bühne gehen.

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