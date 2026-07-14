Der FCB hat gleich doppelt auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Coleen Louis wird als neuer Schienenspieler geholt und füllt so die Lücke, die Dominik Schmid nach seinem Wechsel hinterlassen hat. Zudem kommt Jonas Harder von der AC Fiorentina fürs Mittelfeld.

Nach dem Abgang von Dominik Schmid (28) zu RB Salzburg braucht der FC Basel einen neuen Aussenverteidiger. Nun ist man auf dem Transfermarkt fündig geworden. In einer Medienmitteilung geben die Basler die Verpflichtung von Coleen Louis «Laffuma» (21) bekannt. Der französisch-guadeloupianische Doppelbürger hat bei Rotblau einen Vertrag bis 2030 unterschrieben.

Im vergangenen Sommer wechselte er zu Zweitligisten Amiens SC und avancierte dort auf die Rückrunde hin zum Stammspieler. Allerdings konnte der Abstieg nicht verhindert werden und Amiens stieg in die Ligue 3 ab. In Basel wird er mit der Nummer 25 und dem Namen seines Vaters «Laffuma» auflaufen.

Zu seinem Wechsel sagt Louis: «Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich weiss, dass der FC Basel enthusiastische Fans hat und das grösste Stadion der Schweiz – ein mythischer Ort. Ich will unsere Anhänger mit meinem Spielstil mitreissen, diesen würde ich folgendermassen beschreiben: kompromisslos in der Defensive und unberechenbar in der Offensive.»

Auch Andreas Herrmann, Technischer Direktor, freut sich über den Neuzugang: «Coleen ist ein dynamischer Aussenverteidiger, der sowohl defensiv als auch offensiv viel Tempo und eine hohe Intensität ins Spiel bringt. Wir verfolgen seine Entwicklung bereits seit längerer Zeit über die französischen U-Nationalteams und sind überzeugt, dass er mit seinen Qualitäten und seinem Entwicklungspotenzial hervorragend zu unserem Weg passt. Seine Laufstärke, seine Athletik und seine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, machen ihn zu einer wertvollen Verstärkung für unsere Defensive.»

Harder kommt aus der Serie-A-Klub

Kurz darauf geben die Bebbi einen zweiten Neuzugang bekannt. Jonas Harder kommt von der AC Fiorentina und soll das FCB-Mittelfeld verstärken. Der 20-Jährige hat wie Louis einen Vertrag bis 2030 unterzeichnet.

Der italienisch-deutsche Doppelbürger war in der Saison 2025/26 an Padova in der Serie B ausgeliehen, nun folgt der fixe Wechsel in die Schweiz. «Der FC Basel hat eine beeindruckende Geschichte, deshalb ist es ein sehr schöner Moment für mich, hier zu unterschreiben», wird Harder in der Medienmitteilung des FCB zitiert. «In Italien kennt jeder ‹Basilea› als tollen und wichtigen Klub, bei dem man sich insbesondere als junger Profi sehr gut weiterentwickeln und gleichzeitig dem Team helfen kann. Ich bin ein Spieler, der immer den Ball will, viel rennt, sehr dynamisch ist und auch aggressiv gegen hinten arbeitet.»

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