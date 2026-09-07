GC schickt Beka per Leihe in die Challenge League

Acht Pflichtspiele hat GC in dieser noch jungen Saison absolviert – acht Mal fehlte Ismajl Beka jeweils im Kader der Hoppers. Wenig überraschend wechselt der Innenverteidiger, der Anfang 2026 aus Luzern kam, nun für ein Jahr auf Leihbasis zu Rapperswil-Jona.
Beim Tabellenneunten der Challenge League soll Beka wieder vermehrt Spielpraxis erhalten. Für GC kam er in der zweiten Saisonhälfte 2025/26 in vier Partien zum Einsatz. Sein Vertrag beim Rekordmeister läuft im Sommer 2027 aus.
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