Marc Aebli wird per Anfang April der erste Geschäftsführer des FC Zürich. Dass es diese Position neu geben wird, hat der Super-Ligist im Januar angekündigt.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der FC Zürich gibt nach der Ernennung von Carlos Bernegger als neuen Co-Trainer auch bekannt, wer der erste Geschäftsführer des Klubs wird: Per 1. April wird Marc Aebli (46) das neugeschaffen Amt bekleiden.

Präsident Ancillo Canepa (72) und Verwaltrungsratsmitglied Claudio Cisullo (61) teilen im Namen des Klubs mit, dass die Leitung «sämtlicher Abteilungen ausserhalb des Sport-Bereichs» ins Tätigkeitsfeld des 46-jährigen Betriebsökonom fällt. Dazu gehören insbesondere die Bereiche Finanzen, Organisation, Human Resources, IT, Marketing und Verkauf. «Marc Aebli verfügt über langjährige und ausgewiesene Erfahrung in den Bereichen finanzielle Steuerung, Organisationsentwicklung und Führung, IT- und digitale Transformation sowie in der kommerziellen Weiterentwicklung von Organisationen und Umsetzung strategischer Projekte», heisst es in der Medienmitteilung.

Er bringe daher «zentrale Kompetenzen» mit, die den Verein «nachhaltig stärken» werden. An der Pressekonferenz zur Neustrukturierung innerhalb des Vereins am 23. Januar präsentierte Canepa die neue Position und forderte eine Person mit Fürhungs- und Entscheidungsqualitäten. Bis man jemanden gefunden habe, werde er die Funktion interimistisch übernehmen.

Nun wird Aebli zum ersten FCZ-Geschäftsführer, der losgelöst vom sportlichen Bereich amtet: «Mit der klaren Trennung zwischen sportlicher Verantwortung und operativer Gesamtführung wird die Organisation gezielt professionalisiert und strukturell gestärkt.»