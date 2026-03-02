Carlos Bernegger wird Co-Trainer beim FC Zürich.

Im Kampf um die Top 6 der Super League kann der FC Zürich neu auf Carlos Bernegger setzen: Der argentinisch-schweizerische Doppelbürger, der in der Schweiz schon bei verschiedenen Vereinen tätig war, heuert in Zürich als Co-Trainer an.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Der FC Zürich verstärkt sein Trainer-Team rund um Dennis Hediger mit einem in der Super League bekannten Namen: Wie die Zürcher in einer Mitteilung schreiben, stösst Carlos Bernegger (56) per sofort zum Tabellenachten der Schweizer Liga. Dort wird er die Rolle des Co-Trainers übernehmen. Sein Vertrag läuft bis im Sommer 2027.

Für Bernegger ist es nicht das erste Trainer-Engagement in der Stadt Zürich: 2017 stand er während 18 Spielen bei GC an der Seitenlinie. Für die Grasshoppers ist er zwischen 2003 und 2007 auch mehrfach als Interimstrainer tätig gewesen. Daneben hatte er über längere Zeit auch das Amt als Cheftrainer beim FC Luzern und beim damaligen Challenge-Ligisten-Thun inne. Seinen grössten Erfolg feierte er allerdings als Co-Trainer: An der Seite von Marcel Koller führte er den FC Basel 2019 zum Cupsieg.

Mit seinem damaligen Chef zog er auch zum ägyptischen Klub Al Ahly weiter, wo seine Zeit aber nach Kollers Entlassung im April 2025 ebenfalls abgelaufen war. Es war die bislang letzte Trainer-Station des gebürtigen Argentiniers, der nun also wieder in die Super League zurückkehrt.

Noch näher dran am FC Zürich Füge jetzt den FCZ deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen