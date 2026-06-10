Nach der Verpflichtung von Jonas Omlin schraubt der FC Basel weiter an seinem Torhüter-Team: U19-Keeper Bennett Hoch erhält einen Platz bei den Profis – und bleibt bis 2030.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Das Torhüter-Team des FC Basel ist um ein weiteres Gesicht gewachsen: Aus dem eigenen Nachwuchs stösst Bennett Hoch zur ersten Mannschaft der Basler. Dies schreibt der FCB am Mittwoch in einer Mitteilung. Ausserdem wird der 18-Jährige mit einem Vertrag bis im Sommer 2030 ausgestattet.

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Hoch gilt als grosses Goalie-Talent und steht derzeit auch beim Schweizer U19-Nationalteam zwischen den Pfosten. Auch für den FC Basel ist er bislang vor allem in der U19 tätig gewesen, kommt in dieser Saison aber ebenfalls auf 11 Einsätze für die U21 in der drittklassigen Promotion League. Beim Profi-Team stand er bei der 2:4-Niederlage in Luzern im vergangenen Februar zum bislang einzigen Mal im Aufgebot, ist dabei aber nicht zum Einsatz gekommen.

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