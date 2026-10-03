Gleich mit 3:7 geht der FC Basel gegen Winterthur im Testspiel unter. Slavisa Jokanovic erlebt bei seinem Debüt als FCB-Trainer ein Debakel. Captain Xherdan Shaqiri muss derweil ins Spital gebracht werden.

Lucas Werder Reporter Fussball

Slavisa Jokanovic (59) hat gewusst, dass in Basel einiges an Arbeit auf ihn zukommen wird. Wie viel es wirklich ist, dürfte dem neuen FCB-Trainer aber erst Samstagabend bewusst geworden sein. Im Testspiel gegen den FC Winterthur geht Basel gleich mit 3:7 unter – kein Tippfehler.

Auf der Schützenwiese wird der FCB in der ersten Halbzeit komplett vorgeführt. Nach sieben Minuten geht Winterthur durch Marchesano in Führung, nach einer halben Stunde erhöht Golliard auf 2:0. Damit ist der kriselnde Super-League-Klub zu diesem Zeitpunkt noch gut bedient. Vorne wirkt das Basler Spiel im ersten Auftritt unter neuem Coach komplett ideenlos. Und das, obwohl Jokanovic seine Mannschaft bis auf die für die Nationalmannschaft abgestellten Akpe Victory und Zan Celar in Bestbesetzung antreten lässt.

Vorne harmlos, hinten anfällig

Die harmlose Offensive wird aber durch die desolate FCB-Abwehr noch in den Schatten gestellt. Immer wieder erlauben sich die Basler im Spielaufbau haarsträubende Fehler. Der formstarke Challenge-League-Klub bedankt sich dafür durch Golliard und Odin und baut die Führung weiter aus. 4:0 lautet das Pausenresultat aus Sicht des Teams von Ex-FCB-Coach Patrick Rahmen.

Erst nachdem der Winterthurer Trainer zu Beginn der zweiten Halbzeit seine halbe Mannschaft austauscht, kommt vom FCB etwas mehr. Zweimal Olaigbe und Harder bringen die Gäste zwischenzeitlich wieder etwas heran. Doch die Basler Abwehr, die in den letzten fünf Super-League-Spielen 13 Gegentore kassiert hat, bleibt ein Hühnerhaufen. Rohner und Kehrer, der doppelt trifft, schiessen Winterthur am Ende zu einem 7:3-Sieg.

Als wäre die Peinlich-Pleite aus Basler Sicht nicht schon schlimm genug, muss in der Schlussphase auch noch Xherdan Shaqiri angeschlagen vom Platz. Eine Platzwunde, die sich der FCB-Captain bei einem Tritt auf die Hand zugezogen hat, muss im Spital genäht werden.