Der FCZ verstärkt sich mit Livano Comenencia, der für die Nationalmannschaft Curaçaos spielt. Foto: ISI Photos via Getty Images

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Der FCZ steht gemäss Blick-Informationen vor der Verpflichtung von Livano Comenencia (21). Am Dienstag soll der Deal durch sein. Der rechte Mittelfeldspieler, der bei PSV Eindhoven ausgebildet wurde, kommt von Juventus' zweiter Mannschaft, die in Italiens Serie C spielt.

In den letzten zwei Saisons lief der Nationalspieler Curaçaos für die Bianconeri 70 Mal auf – dabei gelangen ihm drei Tore und acht Vorlagen. Nun will Comenencia beim FCZ den nächsten Karriereschritt gehen. Um künftig in der Super League zu spielen, lehnte er ein Angebot von Serie-B-Aufsteiger Pescara ab.