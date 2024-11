1/5 Stolz präsentiert Alex Frei das Zertifikat zum Käse-Sommelier. Foto: SCM

Cédric Heeb Redaktor Sport

«Ich möchte einen Käseladen eröffnen», antwortete Alex Frei im Blick-Interview auf die Frage, was er ausserhalb des Fussballs gerne machen würde. Und der Weg dazu ist nun geebnet: Der Rekordtorschütze der Nationalmannschaft ist seit Montag zertifizierter Käse-Sommelier.

Zusammen mit 22 weiteren Absolventinnen und Absolventen hat der Blick-Experte die Ausbildung erfolgreich absolviert und darf sich offiziell Käse-Spezialist nennen. «Es war sehr interessant. Für mich war es Neuland», sagt der 45-Jährige.

Von der Beschaffenheit der Milch über die Herstellung des Käses bis hin zum Verzehr habe er alles erfahren. «Ich war schon immer Fan von Käse», so Frei. Zu sehen, was alles dahinter steckt, sei sehr eindrücklich gewesen. Vier Monate hat der Kurs gedauert, am Ende musste er vier Prüfungen (schriftlich, mündlich, praktisch und sensorisch) absolvieren.

Und gibts jetzt den Käseladen?

Weil Frei den Wunsch eines Käseladens bei Blick geäussert hatte, kam die «Switzerland Cheese Marketing AG» (SCM) auf den Ex-Fussballer zu und lud ihn zum Kurs ein. Weil er jedoch noch beim FC Aarau als Trainer tätig war, fehlte ihm die Zeit. Im März 2024 wurde die Zusammenarbeit dann beendet und Frei konnte sich dem Käse widmen: «Ich bin dann auf sie zugegangen, als ich mehr Zeit hatte, den Kurs zu besuchen.»

Und wie siehts nun mit dem Käseladen aus? «Ich werde noch keinen Laden aufmachen», sagt der frühere FCB-Profi, verrät aber: «Ich werde im neuen Jahr etwas mit Käse machen.» Beginnen werde er im kleinen Rahmen, «auch wenn man gross denken soll».

