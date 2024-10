In eigener Sache

Kurz zusammengefasst Alex Frei wird Fussball-Experte bei Blick

Er tritt in Podcasts, Videos und Kolumnen auf

Frei ist mit 42 Toren in 84 Spielen Nati-Rekordtorschütze

Alex Frei wird Fussball-Experte beim Blick.

Mehr Expertise geht nicht: Nati-Ikone Alex Frei (45) wird Fussball-Experte im Sportressort. Als Spieler war Frei Nati-Rekordtorschütze (42 Tore in 84 Länderspielen), Profi in der Bundesliga, der Ligue 1 und der Super League. Nach seiner Karriere hat er als Trainer und Sportchef in beiden Schweizer Fussball-Ligen und im Nachwuchs Einblicke auf allen Ebenen gewonnen.

Ab sofort ergänzt Frei das bestehende Blick-Expertenteam und wird in Podcasts, Video-Formaten und Kolumnen seine Sicht auf den Fussball darlegen. «Ich stand bisher immer auf der anderen Seite», sagt Frei. «Nun bin ich gespannt, wie es sich anfühlt, aus der Perspektive der Medien die Geschehnisse in den Stadien in der Schweiz und auf der Weltfussballbühne einzuordnen.»

Frei, der an allen seinen Stationen bleibende Eindrücke hinterlassen hat, passt hervorragend ins Blick-Team. «Alex Frei hat seine eigene Meinung und steht dazu, auch wenn es Gegenwind gibt. Das macht ihn für uns zu einem absoluten Glücksgriff», so Blick-Sportchef Emanuel Gisi.

Seinen ersten Einsatz hat Frei diese Woche bei FORZA!, dem Fussballpodcast von Blick, wo er im Gespräch mit Fussballchef Tobias Wedermann den Stand der Dinge um die Schweizer Nati einordnet.

1:40 «Mache mir grosse Sorgen»: Alex Frei sieht auf einer Position für die Nati schwarz

