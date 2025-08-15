1/4
Alan Virginius wechselt seine Rückennummer.
Foto: Pius Koller
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin
Alan Virginius (22) läuft bei YB per sofort mit anderer Rückennummer auf. Der französische Stürmer, der im Sommer nach knapp einjähriger Leihe fix von Lille übernommen werden konnte, trägt neu nicht mehr die Nummer 21, sondern die Nummer 7.
Letztere gehörte zuvor Nati-Spieler Filip Ugrinic (26). Weil der Mittelfeldspieler vor rund einer Woche nach drei Jahren bei den Bernern zu Valencia wechselte, ist die 7 nun frei geworden.
Wie YB in einer Mitteilung schreibt, hatte Virginius selbst den Wunsch geäussert, seine Rückennummer zu wechseln.
Erfahre mehr zu YB und den anderen Super-League-Klubs
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
9
9
2
3
3
9
3
3
5
7
4
4
1
6
5
4
-1
5
6
3
0
4
6
3
0
4
8
3
-1
3
9
3
-3
3
10
3
-2
1
11
3
-5
1
12
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde