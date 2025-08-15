DE
FR
Abonnieren

Nach Ugrinic-Abgang
YB-Stürmer Virginius wechselt Rückennummer

Neue Rückennummer für Alan Virginius bei YB. Der Stürmer übernimmt die Nummer von Filip Ugrinic.
Publiziert: 16:07 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Alan Virginius wechselt seine Rückennummer.
Foto: Pius Koller
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Alan Virginius (22) läuft bei YB per sofort mit anderer Rückennummer auf. Der französische Stürmer, der im Sommer nach knapp einjähriger Leihe fix von Lille übernommen werden konnte, trägt neu nicht mehr die Nummer 21, sondern die Nummer 7.

Letztere gehörte zuvor Nati-Spieler Filip Ugrinic (26). Weil der Mittelfeldspieler vor rund einer Woche nach drei Jahren bei den Bernern zu Valencia wechselte, ist die 7 nun frei geworden.

Wie YB in einer Mitteilung schreibt, hatte Virginius selbst den Wunsch geäussert, seine Rückennummer zu wechseln.

Erfahre mehr zu YB und den anderen Super-League-Klubs
BSC Young Boys
Nichts verpassen
Alle Storys zu YB
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Super League
        Super League