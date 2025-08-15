Neue Rückennummer für Alan Virginius bei YB. Der Stürmer übernimmt die Nummer von Filip Ugrinic.

1/4 Alan Virginius wechselt seine Rückennummer. Foto: Pius Koller

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Alan Virginius (22) läuft bei YB per sofort mit anderer Rückennummer auf. Der französische Stürmer, der im Sommer nach knapp einjähriger Leihe fix von Lille übernommen werden konnte, trägt neu nicht mehr die Nummer 21, sondern die Nummer 7.

Letztere gehörte zuvor Nati-Spieler Filip Ugrinic (26). Weil der Mittelfeldspieler vor rund einer Woche nach drei Jahren bei den Bernern zu Valencia wechselte, ist die 7 nun frei geworden.

Wie YB in einer Mitteilung schreibt, hatte Virginius selbst den Wunsch geäussert, seine Rückennummer zu wechseln.