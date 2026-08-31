Darum gehts
- Oscar Kabwit flog am Samstag gegen Servette vom Platz.
- Der 21-Jährige wird für zwei Spiele gesperrt.
- Er verpasst die Spiele gegen Vaduz und YB.
Am Samstag spielte der FC Luzern auswärts in Genf 1:1 unentschieden. Die Luzerner nehmen diesen Punkt gerne mit nach Hause, auch weil FCL-Stürmer Oscar Kabwit (21) nach nur 20 Minuten mit Rot vom Platz flog. Kabwit traf den Servette-Spieler David Douline (33) oberhalb des Knöchels und musste nach VAR-Check früh vom Platz.
Jetzt folgt die Quittung. Die Liga teilt mit, dass der 21-Jährige für zwei Spiele gesperrt wird. Somit verpasst Kabwit nicht nur das Heimspiel am kommenden Mittwoch gegen den FC Vaduz (20.30 Uhr), sondern muss auch beim Auswärtsspiel in Bern gegen die Young Boys (5. September, 18 Uhr) gesperrt zuschauen.
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