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Nach üblem Foul
FCL-Stürmer kassiert zwei Spielsperren

Der FC Luzern erkämpft sich am Samstag in Genf ein 1:1, doch Stürmer Oscar Kabwit fliegt nach 20 Minuten mit Rot vom Platz. Nun wird der 21-Jährige für zwei Spiele gesperrt.
Publiziert: vor 49 Minuten
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Oscar Kabwit verpasst die Spiele gegen Vaduz und YB.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Oscar Kabwit flog am Samstag gegen Servette vom Platz.
  • Der 21-Jährige wird für zwei Spiele gesperrt.
  • Er verpasst die Spiele gegen Vaduz und YB.
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Am Samstag spielte der FC Luzern auswärts in Genf 1:1 unentschieden. Die Luzerner nehmen diesen Punkt gerne mit nach Hause, auch weil FCL-Stürmer Oscar Kabwit (21) nach nur 20 Minuten mit Rot vom Platz flog. Kabwit traf den Servette-Spieler David Douline (33) oberhalb des Knöchels und musste nach VAR-Check früh vom Platz.

Jetzt folgt die Quittung. Die Liga teilt mit, dass der 21-Jährige für zwei Spiele gesperrt wird. Somit verpasst Kabwit nicht nur das Heimspiel am kommenden Mittwoch gegen den FC Vaduz (20.30 Uhr), sondern muss auch beim Auswärtsspiel in Bern gegen die Young Boys (5. September, 18 Uhr) gesperrt zuschauen.

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