Näher dran dank Blick. Folge jetzt deinem Klub und verpasse nichts mehr. In den Klub-News halten wir dich zum neusten Geschehen auf dem Laufenden.

1/2 Die Lausanne-Spieler um Beyatt Lekoueiry (r.) werden nach stundenlanger Reise nach Astana warm empfangen.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Knapp zwei Tage vor dem Rückspiel der dritten Runde der Conference-League-Qualifikation ist Lausanne in der Nacht auf Mittwoch im über 5000 Kilometer entfernten Astana gelandet. Am Donnerstag (16 Uhr) versuchen die Waadtländer die gute Ausgangslage aus dem Hinspiel (3:1-Sieg) zu nutzen und in die Playoffs der Conference-League-Quali einzuziehen. Dort würde es gegen St. Patrick's Athletic oder Besiktas Istanbul um den Einzug in die Gruppenphase gehen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Und die Waadtländer wurden nach der stundenlangen Reise am Flughafen in Astana warm empfangen. Die Lausanne-Spieler bekamen bei ihrer Ankunft Schokolade, Zeichnungen und Bilder geschenkt – eine schöne Geste, ist der kasachische Vertreter nach dem Hinspiel doch in Rücklage. «Eine unvergessliche Ankunft», schreibt Lausanne auf Social Media.

Nun gilt der Fokus allerdings wieder voll und ganz dem Spiel. «Seriös und entschlossen», schreiben die Waadtländer auf X. Geschenke werden morgen schliesslich keine mehr verteilt.