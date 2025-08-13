Knapp zwei Tage vor dem Rückspiel der dritten Runde der Conference-League-Qualifikation ist Lausanne in der Nacht auf Mittwoch im über 5000 Kilometer entfernten Astana gelandet. Am Donnerstag (16 Uhr) versuchen die Waadtländer die gute Ausgangslage aus dem Hinspiel (3:1-Sieg) zu nutzen und in die Playoffs der Conference-League-Quali einzuziehen. Dort würde es gegen St. Patrick's Athletic oder Besiktas Istanbul um den Einzug in die Gruppenphase gehen.
Und die Waadtländer wurden nach der stundenlangen Reise am Flughafen in Astana warm empfangen. Die Lausanne-Spieler bekamen bei ihrer Ankunft Schokolade, Zeichnungen und Bilder geschenkt – eine schöne Geste, ist der kasachische Vertreter nach dem Hinspiel doch in Rücklage. «Eine unvergessliche Ankunft», schreibt Lausanne auf Social Media.
Nun gilt der Fokus allerdings wieder voll und ganz dem Spiel. «Seriös und entschlossen», schreiben die Waadtländer auf X. Geschenke werden morgen schliesslich keine mehr verteilt.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
9
9
2
3
3
9
3
3
5
7
4
4
1
6
5
4
-1
5
6
3
0
4
6
3
0
4
8
3
-1
3
9
3
-3
3
10
3
-2
1
11
3
-5
1
12
3
-6
1