YB-Junior wechselt ins Berner Oberland

Mats Seiler hat bei YB sämtliche Juniorenstufen durchlaufen. Die Tür zur ersten Mannschaft der Berner scheint für den 20-Jährigen nach viel Verletzungspech nun aber verschlossen – nicht aber diejenige zur Super League: Der Innenverteidiger wechselt auf die am Wochenende beginnende Saison hin zum FC Thun.
Wie der amtierende Meister am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt, bindet er Seiler mit einem Vertrag über drei Jahre an sich.
Der ehemalige Schweizer U19-Nationalspieler blickt auf eine Saison zum Vergessen zurück: Seiler ist gerade einmal zu vier Einsätzen für die Berner U21 in der drittklassigen Promotion League gekommen. Ansonsten haben ihn hartnäckige Adduktorenbeschwerden von weiteren Partien abgehalten. In Thun, wo er die Rückennummer 24 erhält, soll seine Karriere auf höchster nationaler Stufe neu lanciert werden.
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