DE
FR
Abonnieren

Nach schwieriger Saison
YB-Junior wechselt ins Berner Oberland

Wenige Tage vor dem Super-League-Start holt Thun einen neuen Verteidiger: Von Kantonsrivale YB stösst Mats Seiler zum Schweizer Meister.
Publiziert: 11:57 Uhr
|
Aktualisiert: 12:11 Uhr
Kommentieren
1/2
Mats Seiler läuft neu für den FC Thun auf.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Mats Seiler hat bei YB sämtliche Juniorenstufen durchlaufen. Die Tür zur ersten Mannschaft der Berner scheint für den 20-Jährigen nach viel Verletzungspech nun aber verschlossen – nicht aber diejenige zur Super League: Der Innenverteidiger wechselt auf die am Wochenende beginnende Saison hin zum FC Thun.

Wie der amtierende Meister am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt, bindet er Seiler mit einem Vertrag über drei Jahre an sich.

Der ehemalige Schweizer U19-Nationalspieler blickt auf eine Saison zum Vergessen zurück: Seiler ist gerade einmal zu vier Einsätzen für die Berner U21 in der drittklassigen Promotion League gekommen. Ansonsten haben ihn hartnäckige Adduktorenbeschwerden von weiteren Partien abgehalten. In Thun, wo er die Rückennummer 24 erhält, soll seine Karriere auf höchster nationaler Stufe neu lanciert werden.

Noch näher dran am FC Thun

Füge jetzt Thun deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Thun
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Thun
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Thun
FC Thun
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        FC Thun
        FC Thun