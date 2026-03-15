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Nach Schnee-Absage
St. Gallen gegen Lugano wird am Dienstag nachgeholt

Die Partie zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Lugano musste am Samstag abgesagt werden. Die SFL gibt nun das neue Spieldatum bekannt.
Publiziert: vor 9 Minuten
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Die FCSG-Spieler wärmten sich am Samstag vergebens auf. Nun ist der neue Spieltermin gegen Lugano bekannt.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Am Samstag musste die Super-League-Partie zwischen St. Gallen und Lugano aufgrund des Schneefalls kurzfristig abgesagt werden. Schiedsrichter Lukas Fähndrich hatte in letzter Minute entschieden, dass der Rasen im Kybunpark nicht bespielbar und die Verletzungsgefahr für die Spieler zu gross ist.

Die Swiss Football League (SFL) gibt am Sonntagnachmittag den neuen Termin des Verfolgerduells bekannt. So ist die Partie neu auf den kommenden Dienstag, 17. März, um 19 Uhr angesetzt.

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