St. Gallen gegen Lugano wird am Dienstag nachgeholt

Am Samstag musste die Super-League-Partie zwischen St. Gallen und Lugano aufgrund des Schneefalls kurzfristig abgesagt werden. Schiedsrichter Lukas Fähndrich hatte in letzter Minute entschieden, dass der Rasen im Kybunpark nicht bespielbar und die Verletzungsgefahr für die Spieler zu gross ist.
Die Swiss Football League (SFL) gibt am Sonntagnachmittag den neuen Termin des Verfolgerduells bekannt. So ist die Partie neu auf den kommenden Dienstag, 17. März, um 19 Uhr angesetzt.
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